من المستشفى.. بيليه يدعم البرازيل في كأس العالم

عبر الأسطورة بيليه، الاثنين، عن دعمه للمنتخب البرازيلي قبل مباراته في دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم أمام كوريا الجنوبية قائلا إنه سيشاهد المباراة من المستشفى الذي دخله الأسبوع الماضي لمواصلة رحلة علاجه من سرطان القولون.

وقال بيليه (82 عاما) على انستجرام إنه يرغب في إلهام لاعبي البرازيل من خلال مشاركة صورة التقطت في كأس العالم 1958 في السويد عندما أبهر اللاعب الواعد وقتها العالم حين قاد المنتخب المنتمي لأمريكا الجنوبية لتحقيق لقبه الأول.

وقال بيليه قبل المباراة التي تنطلق الساعة 1900 بتوقيت جرينتش في قطر “سأشاهد المباراة من هنا في المستشفى متمنيا التوفيق لكل فرد في الفريق.

“نحن في هذه الرحلة معا. أتمنى حظا سعيدا لبلدنا البرازيل”.

ويحظى بيليه بالاحترام على المستوى الدولي باعتباره أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق.

وأزال بيليه ورما من القولون في سبتمبر أيلول 2021 ويتلقى رعاية طبية في المستشفى بشكل منتظم.

وذكرت تقارير طبية أن بيليه دخل المستشفى الأسبوع الماضي لإعادة تقييم علاجه كما يعاني أيضا من عدوى في الجهاز التنفسي.

ولعب بيليه للبرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس. وفاز بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970 وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب آخر.

وتسعى البرازيل للفوز باللقب العالمي السادس لتمدد رقمها القياسي.