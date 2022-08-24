من النادي الملكي.. هالاند يكشف عن ملهمه الحقيقي

أعلن مهاجم مانشستر سيتي، إرلينغ هالاند، أنّ أحد دوافعه الرئيسية للانضمام إلى مانشستر سيتي بالذات، رغم اهتمام معظم عمالقة أوروبا بالحصول عليه، هي رغبته في التحسن والتطور كلاعب.

وتحدث إرلينغ لـ “FourFourTwo” وأوضح أنه يرى الفرنسي “كريم بنزيما”، نجم ريال مدريد كأحد الأسماء الملهمة له في مسيرته الرياضية، ويريد أن يفعل مثله ويبقى في القمة.

وقال اللاعب النرويجي: “لا أعرف ما الذي سيحدث، لكن يجب أن يكون الأمر دائما حول التعلم والتطور، لا يمكنك أبدا التوقف عن البحث عن طرق جديدة لتصبح أفضل”.

وأضاف: “انظر إلى كريم بنزيما في ريال مدريد، يبلغ 34 عاما الآن، وفجأة تطوّر ليصبح لاعبًا أفضل خلال العامين الماضيين، هذا أمر جيد للغاية، أريد أن أفعل ذلك دائما”.

وتابع: “كنت أشاهد الدوري الإنكليزي الممتاز كثيرا قبل وصولي إلى هنا، أعتقد أنه في السنوات الأخيرة، كانت رؤية المهاجم رقم 9 الكلاسيكي بات نادرًا، ولهذا السبب من الأفضل أن تكون واحدا الآن”.

يُذكر أن هالاند يستعد رفقة زملائه في مانشستر سيتي لمواجهة فريق برشلونة الإسباني يوم الأربعاء، في مباراة ودية على ملعب كامب نو.