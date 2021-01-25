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بالفيديو: من بوابة ملاعب كرة القدم... نور محمدوف يرغب بالعودة إلى الرياضة

25 - يناير - 2021
آخر تحديث: 25 - يناير - 2021 2:40 مساءً
حبيب نور محمدوف

حبيب نور محمدوف

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أعلن بطل الفنون القتالية المعتزل حبيب نور محمدوف استعداده لتلقي عروض للمشاركة لأول مرة كلاعب كرة قدم.

ونشر حبيب مقطعا مصورا عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام” ظهر فيه وهو يقوم بتمرين الجري وسط الرمال، وعلق عليه قائلا:”أستعد لبداية مشواري مع كرة القدم، أنا لاعب حر ومستعد لقبول العروض”.

وأعلن نور محمدوف البالغ 32 عاما اعتزاله من رياضة الفنون القتالية المختلطة، في 24 أكتوبر 2020 بعد فوزه في نزال ضد الأمريكي جاستن غايجي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، كجزء من بطولة UFC 254، بعد تحقيقه 29 انتصارا، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

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