من تدعم شيرين عبد الوهاب في المونديال؟

على ما يبدو فإنّ الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قد تخطّت الأزمة الأخيرة التي مرّت بها، وتستمتع في الوقت الحالي بمشاهدة مباريات كأس العالم، حيث استخدمت حسابها في “إنستغرام” للتعبير عن فخرها بإنجاز المنتخبات العربية في كأس العالم، وآخرها تونس والمغرب.

وهنّأت شيرين منتخب تونس بفوزه على منتخب فرنسا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2022، حيث نشرت صورة للمنتخب عبر خاصية “الستوري” وأرفقتها بتعليق كتبت فيه : “ألف ألف مبروك لمنتخب تونس العظيم تستاهلوا تفرحوا يا أهل تونس يا غاليين على قلبي برغم عدم التأهل رفعتوا راسنا”.

وكذلك المنتخب المغربي والسعودي، حيث إنّها لم تنشر شيئًا في الفترة الأخيرة يخصّ حياتها الشخصية أو المهنية، بل تكتفي بتقديم الدعم والتهنئة للمنتخبات العربية التي حقّقت نجاحًا وفوزًا غبر مسبوق في مباريات كأس العالم، إضافةً لإرسال عدة رسائل شكر ودعم لنجوم الوسط الفني بدأت بالفنان الشعبي حمادة هلال ووصفته بابن الأصول بعد تقديم الدعم لها في أزمتها.

كما ردّت على مجاملة الفنانة غادة إبراهيم لها وقامت بإرسال رسالة شكر لها، وحرصت على تقديم الدعم لزميلتها النجمة أنغام في أزمتها الصحية الأخيرة، حيث قامت شيرين بنشر صورة لأنغام وعلقت عليها قائلة: “ألف سلامة عليكِ يا أختي يا غالية وإن شاء الله تقومي بألف سلامة لجمهورك اللي بيحبك وكلنا جنبك لحد ما ترجعيلنا بالسلامة وربنا معاكِ إن شاء الله”.

كما ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في مقطع الفيديو مع ابنتها هنا، وهي تغني أغنية “الغزالة رايقة” للفنان كريم محمود عبد العزيز، والطفل محمد أسامة من فيلم “من أجل زيكو” من بطولة النجمة منة شلبي.