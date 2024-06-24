من جديد.. حلا شيحا تثير الجدل حول تصريحاتها عن تحريم الفن

من جديد تثير الفنانة المصرية حلا شيحا الجدل بعد عدد من التصريحات السابقة لها، وذلك أثناء زواجها من الداعية معز مسعود، بأن الفن حرام.

لتعود شيحا وتعلن أن كل التصريحات التي كُتبت عبر حساباتها الشخصية في تلك الفترة لا علاقة لها بها، وهي ليست نابعة من معتقداتها، وأن هناك شخصاً آخر كان يكتب تلك التصريحات.

وقالت شيحة : “أنا عمري ما حرمت الفن وقولت أنه حرام، الفن جميل وعمره ما يكون حرام، فهو تمثيل ورسم وغناء، وما كان يكتب ليس من آرائي”.

وأكدت الفنانة المصرية أنها تحترم الفن وتقدره على أن يقدم دون إيحاءات أو مشاهد لا تناسب الأسر المصرية.

أما عن الأدوار التي ترغب في تقديمها قالت حلا شيحة: “بحب الشقاوة وبحب البنت تكون لذيذة وأدوار الكوميديا الخفيفة light comedy، ولو كانوا أولادي يرغبون الدخول في عالم التمثيل فلن أمنعهم”.

يذكر أن الفنانة حلا شيحة عرفت بإثارة الجدل، فما بين الحجاب والنقاب وخلعهما، وما بين التمثيل بالحجاب والاعتزال تعددت الآراء حولها.

وكانت حلا قد عادت إلى الأضواء بعد طلاقها من الكندي يوسف هاريسون، بعد زواج دام لمدة 12 عاماً ارتدت خلالها النقاب، قبل إعلان عودتها إلى الفن وظهورها في مسلسل “زلزال” مع محمد رمضان ومسلسل “خيانة عهد” مع يسرا وفيلم “مش أنا” أمام تامر حسني، لكنها ابتعدت عن الفن مرة أخرى بعد زواجها من الداعية معز مسعود.