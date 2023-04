من جديد.. رئيس "يويفا" ينتقد مشروع السوبرليغ

واصل ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” انتقاده العنيف لمشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي، التي ما زال متمسكا بإقامتها الثلاثي ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة.

وكان 12 ناديًا أوروبيًّا أعلنوا عن إنشاء ما يسمى السوبرليغ، قبل أن تنسحب جميع الأندية باستثناء ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة.

ويحضر رئيس “يويفا”، مؤتمر اللجنة التنفيذية، في العاصمة البرتغالية لشبونة، لإعادة انتخابه رئيسًا للاتحاد الأوروبي لفترة جديدة من 2023 حتى 2027.

وقال تشيفيرين، اليوم الأربعاء، أمام اللجنة التنفيذية: “مظهر كرة القدم الأوروبية تغير في العامين الماضيين ونواجه العديد من المشاكل التي يجب أن ندركها، وكانت هناك محاولات للقيام بأمور تتضارب مع ما اعتدنا عليه”.

وأضاف: “لا مكان للعصابات في هذه القارة وأظن أننا أوضحنا ذلك، كما إن مشروع السوبرليغ بات محل سخرية للجميع”.

