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من جديد.. شيانتيك تواجه سبالينكا في نهائي شتوتغارت

منذ 3 دقائق
إيجا شيانتيك

إيجا شيانتيك

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تأهلت إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا إلى نهائي بطولة شتوتغارت المفتوحة للتنس بعد انسحاب منافستها أُنس جابر بعد ثلاثة أشواط من المجموعة الأولى في قبل النهائي اليوم السبت.

وتلعب اللاعبة البولندية ضد أرينا سبالينكا في إعادة لنهائي العام الماضي، بعد انتصار لاعبة روسيا البيضاء على أنستاسيا بوتابوفا بمجموعتين متتاليتين.

وبدا أن التونسية أُنس، التي حققت سبعة انتصارات منذ عودتها من إصابة وخضوعها لجراحة في وقت سابق من العام الماضي، اصيبت في آخر نقطة من الشوط الافتتاحي.

وطلبت المصنفة الرابعة عالميا، التي نالت لقب تشارلستون الشهر الحالي، وقتا للعلاج ولعبت لشوطين آخرين وهي تضع ضمادة كبيرة على فخذها لكنها فضلت التوقف مع تقدم شيانتيك 3-صفر.

وقالت أُنس “حاولت جاهدة في تلك النقطة لكن لا أعلم ماذا حدث. كنت متحمسة لمواجهة إيجا ورؤية مدرجات الملعب ممتلئة. أشعر بالأسف حيال ذلك”.

واحتاجت سبالينكا بطلة أستراليا المفتوحة إلى 58 دقيقة فقط لتبلغ النهائي في شتوتغارت للمرة الثالثة على التوالي بفوزها السهل 6-1 و6-2 على بوتابوفا.

وكسرت سبالينكا، التي خسرت أمام شيانتيك في نهائي العام الماضي، إرسال بوتابوفا مرتين لتتقدم 4-صفر.

ولم تستطع بوتابوفا الصمود أمام سبالينكا في المجموعة الثانية حيث فازت لاعبة روسيا البيضاء بأول ثماني نقاط.

وتقدمت المصنفة الثانية عالميا 5-2 قبل أن تحسم تأهلها للمباراة النهائية الرابعة لها هذا الموسم.

    المصدر :
  • رويترز

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