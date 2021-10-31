من داخل قصر نجل رئيس الإمارات.. محمد رمضان يستعرض دراجة نارية ومروحية

نشر الفنان المصري، محمد رمضان، صورا له من داخل قصر نجل رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وفي الصور التي شاركها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، يظهر رمضان مع دراجة نارية ومروحية من داخل قصر الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد.

وكتب محمد رمضان مع صوره أنه “في حاجة إلى أسرع التوصيلات لكي يحقق أهدافه في وقت قياسي”.

يشار إلى أنه في شهر يونيو/ حزيران الماضي، نشر محمد رمضان صورا له من داخل قصر الشيخة فاطمة بنت راشد بن سعيد آل مكتوم، شقيقة حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويظهر محمد رمضان في إحدى الصور وهو يرضع النمر من زجاجة حليب أطفال.

من ناحية أخرى، رد محمد رمضان مؤخرا على الجدل الذي أثاره مقطع فيديو نشره من داخل طائرته الخاصة، والذي يرقص فيه مع مضيفات طيران.

وأكد رمضان في تصريحات لبرنامج” “إي تي بالعربي” أن المضيفات لم يخسرن عملهن بسبب رقصاتهن معه في الفيديو، ولفت إلى أن جنسيتاهما ألمانية وتركية.

وتابع أن المضيفات سعدوا كثيرا من الفيديو لما حققه لهم من شهرة داخل مصر، وأصبحن يتلقين التحية عند رؤيتهن داخل مطار القاهرة الدولي.