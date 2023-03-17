من دون أي انتصار.. كريستال بالاس يقيل مدربه "باتريك فييرا"

أعلن كريستال بالاس عن إقالة المدرب باتريك فييرا (الجمعة 17-3-2023) بعد 20 شهرا في المنصب عقب الخسارة 1-صفر من برايتون أند هوف ألبيون التي جعلته على بعد ثلاث نقاط من مراكز الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبالاس هو الفريق الوحيد بالمسابقة الذي لم يحقق أي انتصار في 2023 إذ تعادل خمس مرات وخسر في ست مباريات، وكان فوزه الأخير في 31 ديسمبر كانون الأول أمام بورنموث 2-صفر.

ويحتل المركز 12 حاليا برصيد 27 نقطة قبل 11 مباراة من نهاية الموسم.

ولم يعلن بالاس عن خليفة فييرا لكن القائد السابق ومدرب فريق تحت 21 عاما بادي مكارثي سيدير الفريق عند زيارة أرسنال المتصدر يوم الأحد.

وذكر ستيف باريش رئيس النادي في بيان “من الأسف الشديد اتخاذ هذا القرار”.

وأضاف “النتائج في الأشهر الأخيرة جعلتنا في وضع غير مستقر بالدوري وشعرنا بالحاجة للتغيير لنيل أفضل فرصة للبقاء بالدوري الممتاز”.

وتولى فييرا، لاعب وسط منتخب فرنسا السابق والذي قاد أرسنال للفوز بثلاثة ألقاب للدوري وأربعة ألقاب بكأس الاتحاد الإنجليزي في فترة اللعب، تدريب بالاس خلفا لروي هودجسون في يوليو تموز 2021 بعقد لمدة ثلاث سنوات.

وساعد فييرا (46 عاما) بالاس في إنهاء الدوري بالمركز 12 والوصول إلى قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول، ونال إشادة بسبب أسلوبه الهجومي.

لكن فريقه عانى لتسجيل الأهداف هذا الموسم، حيث أحرز 21 هدفا فقط في 27 مباراة، والهزيمة من برايتون كانت الثالثة على التوالي ليكمل 13 مباراة دون هز الشباك في الدوري.

وتابع باريش “تأثير فييرا منذ وصوله في صيف 2021 كان هائلا ويحظى بأقصى درجات الاحترام مني ومن كل الزملاء، أعطى كل شيء للنادي ونشكره جميعا وكذلك طاقمه على جهودهم”.

وفاز فييرا بكأس العالم 1998 وببطولة أوروبا 2000 لاعبا مع فرنسا، ودرب نيويورك سيتي الأمريكي في الفترة من 2016-2018 قبل قضاء عامين ونصف مع نيس الفرنسي.