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من سيحرز لقب كأس العالم؟

منذ 18 دقيقة
كأس العالم

كأس العالم

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تُقام نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر وحتى 18 ديسمبر ‏المقبل، وفيما يلي أبرز توقعات مكاتب المراهنات للمنتخب الفائز ‏باللقب واللاعب الفائز بلقب الهداف‎.‎

وظهر اسم البرازيل كمرشحة أولى لحصد اللقب، بينما انصبت ‏مراهنات الهداف على الفرنسي كيليان مبابي، بعدما كان الإنجليزي ‏هاري كين هو المرشح الأول قبل انطلاق المسابقة‎.‎

وجاءت توقعات مكاتب المراهنات للمرشحين للفوز بكأس العالم ‏وللاعب الفائز بلقب الهداف على النحو التالي‎:‎

وليام هيل

المنتخب الفائز‎:‎

‎ 1- ‎البرازيل

‎2- ‎ الأرجنتين

‎3- ‎ فرنسا

‎ 4- ‎إنجلترا

‎ 5- ‎إسبانيا

الهداف‎:‎

‎1- ‎ كيليان مبابي

‎ 2- ‎ليونيل ميسي

‎ 3- ‎ريتشارليسون‎ ‎

‎4- ‎ ماركوس راشفورد‎ ‎

‎5- ‎ كودي جاكبو

‎ ‎بت365‏

‎ ‎المنتخب الفائز‎:‎

‎1- ‎ البرازيل

‎2- ‎ الأرجنتين

‎3- ‎ فرنسا

‎4- ‎ إسبانيا

‎5- ‎ إنجلترا

الهداف‎:‎

‎ 1- ‎كيليان مبابي

‎2- ‎ ليونيل ميسي

‎3- ‎ ريتشارليسون

‎4- ‎ ماركوس راشفورد

‎5- ‎ كودي جاكبو

‎ ‎لادبروكس

‎ ‎المنتخب الفائز‎:‎

‎ 1- ‎البرازيل

‎2- ‎ الأرجنتين

‎3- ‎ فرنسا

‎4- ‎ إسبانيا

‎5- ‎ إنجلترا

الهداف‎:‎

‎1- ‎ كيليان مبابي

‎2- ‎ ليونيل ميسي

‎ 3- ‎ريتشارليسون

‎ 4- ‎كودي جاكبو

‎ 5- ‎ماركوس راشفورد

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