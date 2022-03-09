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من سيشجع تشافي الليلة.. سان جيرمان أم ريال مدريد ؟

9 - مارس - 2022
تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

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كشف تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني، عن الفريق الذي سيشجعه في مباراة القمة المرتقبة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

ريال مدريد يستقبل باريس سان جيرمان (الأربعاء) في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويسعى للفوز بفارق هدفين على الأقل بعد خسارته (0-1) ذهابا.

تشافي علق على المباراة، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة جالطة سراي التركي، الخميس، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وقال تشافي في هذا الصدد: “أخطط لمشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، لن أكذب وأقول لك إنني سأخرج لتناول العشاء”.

وأضاف: “من المؤسف أننا لا نلعب في دوري الأبطال، لكن يجب أن أكون صادقا، هذه المباراة ستكون رائعة، وكل من يحب كرة القدم سيشاهدها”.

وتابع: “أفضل فريق سيفوز، لكن إذا فاز ليونيل ميسي ونيمار (نجما باريس) سيكون أفضل، أتمنى دائما الأفضل لهما، إنهما صديقاي”.

وتطرق تشافي للحديث عن حظوظ برشلونة في الدوري الأوروبي، حيث يرى أن الفريق الكتالوني ليس المرشح الأقرب للفوز باللقب.
وقال تشافي في هذا الصدد: “لا أرى أننا مفضلين للتتويج، فنحن لا نعرف البطولة جيدا ولم نفز بها أبدا”.

وأتم: “أعتقد أن المرشحين الأوفر حظا هم من سبق لهم الحصول على اللقب، إشبيلية على سبيل المثال، هم أقرب للكأس منا، لكن بدون شك نحن مرشحون أيضا”.

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