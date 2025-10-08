الأربعاء 16 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 8 أكتوبر 2025 |
من لندن إلى دبي: مؤسس ريفولت يبدّل إقامته وسط توسّع عالمي للشركة

منذ ساعة واحدة
مؤسس "ريفولت" يغادر المملكة المتحدة ويستقر في الإمارات

قام الملياردير نيكولاي ستورونسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة التكنولوجيا المالية ريفولت، بتغيير إقامته من المملكة المتحدة إلى الإمارات، وفقا لما أظهرته سجلات الشركات البريطانية.

وأظهر ملف سجل الشركات، الذي نُشر أمس الثلاثاء، أن ستورونسكي، وهو روسي المولد، غيّر حالة إقامته في أكتوبر تشرين الأول 2024.

ورفض متحدث باسم ريفولت التعليق ولم يتضمن السجل سببا لهذه الخطوة.

ووفقا لأحدث تقرير سنوي للشركة، بلغت قيمة ريفولت الشهر الماضي 75 مليار دولار، ويمتلك ستورونسكي، الذي شارك في تأسيسها عام 2015، أكثر من 25 بالمئة منها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتُعد ريفولت، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أكثر شركات التكنولوجيا المالية قيمة في أوروبا بعد أن توسعت بقوة في السنوات القليلة الماضية في ظل سعيها لمواجهة البنوك التقليدية ومنصات التداول. وأثناء الكشف عن مقرها الرئيسي الجديد في لندن الشهر الماضي، أعلنت الشركة أن لديها أكثر من 65 مليون عميل، وقالت إنها تخطط لدخول 30 سوقا جديدة بحلول نهاية العقد الحالي.

    المصدر :
  • رويترز

