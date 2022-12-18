الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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من هم أبرز المشاهير الذين يشجعون الأرجنتين في نهائي كأس العالم؟

منذ 46 دقيقة
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

جول
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مع أمنيات الكثيرين بأن يحظى ليونيل ميسي بفرصة حمل كأس العالم، ينال المنتخب الأرجنتيني دعمًا كبيرًا قبل مواجهة نهائي مونديال قطر أمام نظيره الفرنسي، والتي تقام مساء اليوم الأحد على ملعب لوسيل في الدوحة.

تأتي المغنية الإنجليزية الشهيرة أديل، على رأس مشجعي ميسي والأرجنتين في المباراة النهائية، حيث توجهت بالحديث إلى أحد الجماهير في حفلة مؤخرًا وقالت له: “هل أنت من الأرجنتين؟ أشكر الرب على فوزهم بركلات الترجيح اليوم”، في إشارة لمواجهة هولندا.

كذلك جوليا روبرتس الممثلة الأميركية، فهي معروفة بحبها ودعمها لليونيل ميسي، وفي كلاسيكو بعام ٢٠١٧ التقطت بعض الصور معه، بالإضافة نجم هوليوود كريستوفر مينتز بلاز الذي أغرق حسابه في موقع تويتر بصور وفيديوهات لدعم الأرجنتين.

أيضًا الممثل هاري ستايلز الذي كان قد هنأ الفريق مؤخرًا على نتائجه، والمغني دادي يانكي الذي ينشر صورًا وفيديوهات بشكل متواصل للمنتخب الأرجنتيني، إلى جانب نجم التنس الإنجليزي أندي موراي.

هذا ويلعب المنتخب الفرنسي أمام نظيره الأرجنتيني على ملعب لوسيل في النهائي رقم 22 في تاريخ كأس العالم على حسم اللقب الثالث لكل فريق.

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