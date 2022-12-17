السبت 23 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

من هو أفضل لاعب على مر العصور بالنسبة لـ مبامبي.. ميسي أم رونالدو؟

منذ 27 ثانية
آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2022 7:57 صباحًا
كيليان مبابي

كيليان مبابي

A A A
طباعة المقال

قبل نهائي كأس العالم المرتقب بين فرنسا والأرجنتين، الأحد، خرج اللاعب السنغالي عبدو ديالو بتصريح مثير حول اللاعب الذي يعتقد النجم الفرنسي كيليان مبابي أنه الأفضل: ليونيل ميسي أم كريستيانو رونالدو؟

وقال مدافع باريس سان جرمان ديالو، الذي لعب إلى جانب مبابي في بارك دي برينس من عام 2019 حتى هذا الصيف، عندما انضم إلى آر بي لايبزيغ على سبيل الإعارة، إن كيليان يعتقد بأفضلية رونالدو على ميسي.

وأوضح ديالو في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن مبابي يعتقد بكون رونالدو “أفضل لاعب على مرّ العصور”، مضيفا أن النجم الفرنسي قد يكون جاهزا للدخول في نقاش طويل حول أفضلية “الدون” على “البرغوث”.

وأضاف اللاعب السنغالي: “يدافع مبابي عن رونالدو أكثر من دفاع البرتغاليين عنه”.

ميسي أم رونالدو؟

يعتبر ميسي “35 عاما” ورونالدو “37 عاما” أفضل لاعبين في الجيل الحالي، وقد فازا بـ 71 لقبا كبيرا “ميسي 37، رونالدو 34″، وكلاهما من بين ثمانية لاعبين سجلوا أكثر من 700 هدف للأندية التي لعبوا لصالحها ومنتخبي بلديهما.

فاز ميسي مهاجم برشلونة السابق، الذي انتقل للعب إلى جانب مبابي في العاصمة الفرنسية صيف 2021، بـ7 جوائز كرة ذهبية، مقارنة مع رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد السابق الذي أحرز 5 جوائز.

توّج رونالدو بلقب بطولة أوروبا مع البرتغال، بينما أحرز ميسي بطولة كوبا أميركا 2021، ولم يفز أي من اللاعبين بكأس العالم حتى الآن.

يشعر البعض أن فوز ميسي بكأس العالم مع منتخب بلاده، تماما كما فعل مواطنه دييغو أرماندو مارادونا في عام 1986، سيجعله متفوقا على رونالدو بالإنجاز الأهم في المسيرة الكروية لأي لاعب.

    المزيد من منوعات

    نضال الأحمدية
    نضال الأحمدية: لا ألتقي بالسياسة مع أي شخص حزبي.. وفضل شاكر مظلوم
    نهائي كأس العالم "بلا تشفير"
    كأس العالم قطر ٢٢
    خبر سارّ لعشّاق الساحرة المستديرة.. نهائي كأس العالم "بلا تشفير"
    المنتخب الفرنسي
    كأس العالم قطر ٢٢
    بعد 60 عامًا.. عينُ فرنسا على إنجاز "جيل البرازيل الذهبي"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    آلية تابعة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان
    تطوّر خطير جنوبًا.. إطلاق نار ومقتل جندي من "اليونيفيل"! (فيديو)
    عناصر من حزب الله
    بالأسماء والصور.. يستخدمون مطار رفيق الحريري الدولي لنقل أسلحة إيرانية إلى حزب الله!
    لاعبو المنتخب الفرنسي لكرة القدم
    كأس العالم قطر ٢٢
    قبل أيام من حلم كأس العالم.. نكسة صحية للاعبي المنتخب الفرنسي!