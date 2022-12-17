من هو أفضل لاعب على مر العصور بالنسبة لـ مبامبي.. ميسي أم رونالدو؟

قبل نهائي كأس العالم المرتقب بين فرنسا والأرجنتين، الأحد، خرج اللاعب السنغالي عبدو ديالو بتصريح مثير حول اللاعب الذي يعتقد النجم الفرنسي كيليان مبابي أنه الأفضل: ليونيل ميسي أم كريستيانو رونالدو؟

وقال مدافع باريس سان جرمان ديالو، الذي لعب إلى جانب مبابي في بارك دي برينس من عام 2019 حتى هذا الصيف، عندما انضم إلى آر بي لايبزيغ على سبيل الإعارة، إن كيليان يعتقد بأفضلية رونالدو على ميسي.

وأوضح ديالو في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن مبابي يعتقد بكون رونالدو “أفضل لاعب على مرّ العصور”، مضيفا أن النجم الفرنسي قد يكون جاهزا للدخول في نقاش طويل حول أفضلية “الدون” على “البرغوث”.

وأضاف اللاعب السنغالي: “يدافع مبابي عن رونالدو أكثر من دفاع البرتغاليين عنه”.

ميسي أم رونالدو؟

يعتبر ميسي “35 عاما” ورونالدو “37 عاما” أفضل لاعبين في الجيل الحالي، وقد فازا بـ 71 لقبا كبيرا “ميسي 37، رونالدو 34″، وكلاهما من بين ثمانية لاعبين سجلوا أكثر من 700 هدف للأندية التي لعبوا لصالحها ومنتخبي بلديهما.

فاز ميسي مهاجم برشلونة السابق، الذي انتقل للعب إلى جانب مبابي في العاصمة الفرنسية صيف 2021، بـ7 جوائز كرة ذهبية، مقارنة مع رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد السابق الذي أحرز 5 جوائز.

توّج رونالدو بلقب بطولة أوروبا مع البرتغال، بينما أحرز ميسي بطولة كوبا أميركا 2021، ولم يفز أي من اللاعبين بكأس العالم حتى الآن.

يشعر البعض أن فوز ميسي بكأس العالم مع منتخب بلاده، تماما كما فعل مواطنه دييغو أرماندو مارادونا في عام 1986، سيجعله متفوقا على رونالدو بالإنجاز الأهم في المسيرة الكروية لأي لاعب.