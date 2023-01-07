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من هو الشاب الكردي السوري الذي سيلازم رونالدو في الفترة المقبلة؟!

منذ 11 دقيقة
محمود حنان وكريستيانة رونالدو

محمود حنان وكريستيانة رونالدو

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تداولت وسائل إعلام وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة تجمع بين النجم البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو بالمترجم الخاص له الشاب الكردي السوري محمود حنّان.

وظهر السوري، حنّان، برفقة رونالدو أثناء عقده للمؤتمر الصحفي الذي سبق تقديمه رسمياً لاعباً في نادي النصر السعودي، حيث ساهم محمود حنان، في إيصال رسالة النجم البرتغالي إلى مسؤولي النادي واللاعبين.

وقال محمود حنان، في تصريحاتٍ إعلامية، إنه فخور جداً بترجمة كلمات كريستيانو رونالدو في قاعة نادي النصر، والتعرف على أكبر نجم في العالم.

ينحدر محمود حنان، البالغ من العمر 50 عاماً، من قرية راجو في عفرين، الواقعة في الشمال السوري، ويمتلك المترجم محمود خبرة طويلة في مجال الرياضة، وله علاقة قوية بكرة القدم السعودية.

ويتحدث ثماني لغات، هي الصربية والكرواتية والإنجليزية والبوسنية والإسبانية والروسية والعربية، إلى جانب الكردية.

وكان محمود حنّان قد انضم إلى نادي النصر السعودي عام 1999، وعمل مع المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2002، ثم عاد إلى نادي النصر حتى عام 2007، قبل أن ينتقل للعمل في نادي الاتحاد في جدّة، ويعود مجدداً إلى نادي النصر بسبب علاقته الكبيرة مع هذا النادي.

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