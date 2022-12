من هو اللاعب المغربي الذي زاره ماكرون ولقبه بأفضل لاعب وسط في البطولة؟

رغم خسارته مباراة التأهل لنهائي كأس العالم، إلا أن منتخب أسود الأطلس كسب رصيداً شعبياً عربياً ودولياً، نتيجة للأداء البطولي والاستثنائي الذي قدمه اللاعبون المغاربة في نهائي كأس العالم قطر 2022.

وكان ذلك جلياً في ردود الأفعال التي أشادت بدور لاعبي المنتخب المغربي الذين أظهروا مهارات فردية وجماعية نالت إعجاب الجميع حتى الرئيس الفرنسي الذين كان حاضراً في جمهور مباراة المغرب وفرنسا الأربعاء الماضي.

ماكرون وبعد انتهاء مباراة نصف نهائي كأس العالم أعرب عن دهشته وإعجابه بنجم وسط المنتخب المغربي سفيان أمرابط.

حيث كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن ماكرون قام بزيارة اللاعبين المغاربة بعد نهاية المباراة، من أجل مصافحة “أمرابط”، ونشر رومانو تغريدة قصيرة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تضمنت صورتين؛ واحدة لماكرون، والثانية للاعب سفيان أمرابط، متوسط ميدان منتخب المغرب.

وأوضح أن ماكرون لم يكتف بتهنئة المنتخب الفرنسي، بل توجه إلى غرفة المنتخب المغربي، ليثني على أداء اللاعبين ومدربهم وليد الركراكي.

وأشار إلى أن ماكرون قال لسفيان أمرابط أمام كل اللاعبين، إنه كان أفضل لاعب وسط في البطولة.

Been told France president Emmanuel Macron has visited Morocco’s dressing room after the game and told Sofyan Amrabat that he has been “the best midfielfer of the tournament” in front of all the squad. 🇲🇦🤝🏻 #Qatar2022 pic.twitter.com/Ya9dOlB7u8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 14, 2022