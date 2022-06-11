من هو حكم مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك؟

قالت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت إنها اختارت الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا (39 عاما) لإدارة مباراة القمة في الدوري المحلي الممتاز بين العملاقين الأهلي والزمالك في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وستقام المباراة التي تحمل رقم 124 في لقاءات القمة بين القطبين في 19 يونيو حزيران الجاري وتأتي ضمن الجولة 20 من البطولة.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق، عن طلبه لاستقدام حكام أجانب لمباريات الفريق في بطولة الدوري.

وطلب الأهلي أن يتم اختيار الحكام لإداراة المباراتين في الدوري من أقوى خمسة دوريات في العالم (الدوري الإنجليزي – الدوري الإسباني – الدوري الألماني – الدوري الإيطالي – الدوري الفرنسي).

وينفرد الزمالك حامل اللقب بصدارة الترتيب برصيد 44 نقطة من 20 مباراة بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 16 مباراة.

خوسيه لويس مونويرا

يبلغ من العمر 39 عاماً ، فهو من مواليد 9 مايو عام 1983 , ويعمل مديرا للحسابات في إحدى شركات الأدوية بأسبانيا.

ويعتبر حكم مباراة الأهلي والزمالك من أبرز الحكام الصاعدين في الدوري الاسباني ، وبدأ مسيرته في تحكيم مباريات الليجا عام 2016 ، وتسلم الشارة الدولية عام 2019 ، لكن لم يسبق له إدارة أي مباراة في دوري أبطال أوروبا.

سبق للحكم إدارة الكلاسيكو ، حيث كانت آخر مباراة أدارها بين برشلونة وريال مدريد ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في يناير من العام الجاري.

وانتهت الكلاسيكو وقتها بفوز ريال مدريد بثلاثية أهداف مقابل هدفين بعد شوطين إضافيين.

في الموسم الحالي أدار 27 مباراة في مختلف البطولات ، منها 20 مباراة في الدوري الاسباني و ٤ مباريات في كاس اسبانيا ومباراة في السوبر الاسباني ومباراة واحدة في دوري المؤتمر الأوروبي ودوري الشباب الأوروبي.

وسبق للحكم الاسباني خوسيه لويس مونويرا إدارة مباراة ودية بين الجزائر والسعودية عام 2018، وفازت السعودية بهدفين نظيفين.

وستكون مباراة القمة بين الأهلي والزمالك هي المباراة العربية الثانية التي يقوم بإدارتها.