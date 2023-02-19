من هو مهاجم ريال مدريد الجديد الملقب بـ"الثور" ؟!

شهدت مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني مشاركة المهاجم الشاب الأوروغوياني ألفارو رودريغيز في ثاني مشاركة له برفقة الفريق الملكي، وصنع الهدف الثاني الذي سجله ماركو أسينسيو في الوقت بدل الضائع.

ودخل الفارو رودريغيز الملقب بالثور في الدقيقة الـ87 وصنع هدفا لفينيسيوس جونيور تم إلغاؤه من طرف تقنية حكم الفيديو بسبب التسلل قبل أن يقدم تمريرة حاسمة ثانية في الوقت بدل الضائع سجل منها ماركو أسينسيو الهدف الثاني وهدف تأمين فوز ريال مدريد بالمباراة 2-0.

ولد ألفارو رودريغيز بتاريخ الـ14 من تموز/ يوليوز 2004 ويبلغ من العمر 18 عامًا، إذ ولد في إسبانيا من أسرة أوروغوانية، والده هو كوكيتو لاعب دولي سابق في منتخب الأوروغواي.

يحمل ألفارو رودريغيز الملقب بـ”الثور” جنسيتين، الأولي الإسبانية والثانية للأوروغواي لكنه يمثل منتخب أوروغواي.

وبدأ ألفارو رودريغيز مسيرته كلاعب في الفئات الصغرى في فرق غلوبال بالاموس وجيرونيس سابات ثم التحق بفئة الشباب لجيرونا في الفترة ما بين 2015 و2020 قبل أن يلتحق بشباب ريال مدريد في 2020 -2021.

في الموسم الماضي تم تصعيده للفريق الثاني لريال مدريد “كاستيا” تحت قيادة المدرب وأسطورة الفريق السابق راؤول غونزاليس الذي طور مستواه وأشركه كمهاجم وشارك برفقة الفريق الثاني في 39 مباراة وسجل 9 أهداف.

شارك رودريغيز للمرة الأولى برفقة الفريق الأول لريال مدريد في مباراة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا يوم الـ3 من كانون الثاني / يناير الماضي ودخل بديلا للبلجيكي إيدين هازارد في الدقيقة الـ68 أمام كاسيرينو والتي انتهت بتأهل ريال مدريد بالفوز 1-0.

شارك ألفارو رودريغيز برفقة منتخب الأوروغواي تحت 20 سنة في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 سنة التي أقيمت أخيرًا في كولومبيا وحل برفقة منتخب بلاده في المركز الثاني خلف البرازيل المتوج باللقب وسجل 5 أهداف وكان من نجوم البطو