مهاجم برشلونة على بعد خطوة من يوفنتوس

أفاد تقرير صحفي إيطالي بأن الهولندي “ممفيس ديباي”، مهاجم برشلونة، بات على بعد خطوة واحدة من الانتقال لصفوف يوفنتوس، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

ويسعى ديباي الى الرحيل عن برشلونة مجانا، على الرغم من بقاء عام على نهاية عقده، وفي نفس الوقت تريد إدارة النادي التخلص منه.

ووفق صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن يوفنتوس يسعى لحسم صفقة ممفيس ديباي، ويستهدف إتمامها بنهاية الأسبوع.

وأضافت الصحيفة: “إدارة يوفنتوس أخبرت ديباي، أنه إذا لم يحل أموره مع برشلونة لفسخ عقده، فسوف يتجهون لضم “ماركو أرناتوفيتش” لاعب بولونيا كبديل له”.

تجدر الإشارة الى أنه من مصلحة كل الأطراف إتمام صفقة ديباي ليوفنتوس.

وسيسعى برشلونة للتخلص منه حتى يتمكن من تسجيل “جوليس كوندي” قبل المباراة المقبلة ضد ريال سوسيداد بالليغا.