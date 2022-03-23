مهاجم برشلونة يفجّر مفاجأة!

أكدت تقارير إخبارية أن الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم برشلونة، يرغب في البقاء داخل جدران النادي الكتالوني، رغم كل الأزمات التي خاضها مع إدارة البلاوجرانا، حيث يشعر بالسعادة تحت قيادة مدربه تشافي هرنانديز.

وحسبما نشر برنامج “الشيرينجيتو” الرياضي الشهير على قناة “ميجا تي في”، فإن ديمبلي اقتنع بأن بإمكانه أن يكون قائدا لمشروع الفريق تحت قيادة تشافي.

وتألق الجناح الفرنسي بشكل لافت مؤخرا مع تشافي وساهم في صعود الفريق بجدول الليجا لينافس حاليا على الوصافة وينعش حظوظه في المنافسة على اللقب رغم كون ريال مدريد هو الأقرب له، بعدما قاد الفريق للفوز برباعية نظيفة في الكلاسيكو على غريمه المدريدي في سانتياجو برنابيو، بعدما صنع هدفين.

وتأتي رغبة ديمبلي، الذي سينتهي عقده رسميا مع نهاية الموسم، في البقاء، بعد فترة من الشد والجذب مع إدارة برشلونة انتهت بحرمانه من اللعب للفريق الأول، قبل أن يعود تشافي في قراره ويستعين به مجددا في المباريات.

لكن صعوبة تجديد المهاجم الفرنسي صاحب الـ24 عاما، المطلوب في أندية أوروبية مثل باريس سان جيرمان، تكمن في ضرورة خفض راتبه بشكل حاد ليتماشى مع الظروف المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وأوضح المصدر أن رئيس النادي، خوان لابورتا، قد لا يستطيع الإقدام على تجديد عقد ديمبلي، وأن رحيله لايزال أقرب للحدوث.