مهاجم سابق في ليفربول يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ محمد صلاح

لا يزال تجديد عقد محمد صلاح مع النادي الانكليزي “ليفربول” محور اهتمام الصحافة والأوساط الرياضية. اذ ان معلومات سابقة قد أشارت الى ان الطرفين، لم يتوصلا بعد الى صيغة اتفاق لتجديد عقد اللاعب المصري الدولي الذي يطلب مبلغا يتراوح بين 400 و500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بحسب ما نشر في الصحافة البريطانية.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن ليفربول يرفض طلبات صلاح المادية، حيث يرى أنها ستحدث انشقاقا في غرفة خلع الملابس، كون أعلى اللاعبين أجرا حاليا بالنادي هو الهولندي فيرجيل فان دايك، والذي يتقاضى 220 ألف جنيه إسترليني فقط في الأسبوع.

وفي هذا السياق، وجّه مهاجم سابق لفريق ليفربول ومنتخب إنجلترا، تحذيرا للمصري محمد صلاح نجم الريدز الحالي، بشأن مسألة تجديد عقده مع ناديه.

وعلّق بيتر كراوتش مهاجم ليفربول السابق على أزمة صلاح في حديثه لقناة “بي تي سبورت” البريطانية التي يعمل فيها محللا للمباريات، بقوله “أن تمنح صلاح ما يريد، فان دايك أيضاً مهم وكذلك أليسون بيكر (حارس مرمى ليفربول) فما نهاية هذا؟، سيصبح الأمر مشكلة”.

وقال: “الجميع بنسبة 100% يريد استمرار صلاح، ولكن يجب أن يلتزم هو نفسه بالنظام القائم في ما يخص مسألة الرواتب”، مضبفا: “يمكنك أن تجعل صلاح الأعلى أجرا، ولكن دون الإضرار بهيكل النادي الذي وضعته، وليفربول سيبقى أكبر من أي لاعب”.

واستعان كراوتش بأمثلة لاعبين مثل الأوروجواياني لويس سواريز والبرازيلي فيليبي كوتينيو، للتدليل على وجهة نظره بشأن إمكانية رحيل صلاح عن الفريق.

يذكر أن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، أعلن أن إدارة النادي فعلت ما في وسعها من أجل الاتفاق مع صلاح على العقد الجديد، مشيراً إلى أن الكرة الآن تحولت لملعب اللاعب نفسه.