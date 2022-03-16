الخميس 14 شعبان 1443 ﻫ - 17 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مهاجم ليفربول في طريقه إلى ميلان

منذ 10 ساعات
أوريغي وصلاح وأرنولد

أوريغي وصلاح وأرنولد

"كالتشيو ميركاتو"
A A A
طباعة المقال

دخل ميلان في مفاوضات قوية مع البلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم ليفربول، من أجل ضمه للفريق، بدءًا من الموسم المقبل.

وينتهي عقد أوريجي مع ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول توقيع عقدٍ جديد حتى الآن، كما لم يوقع لأي نادٍ آخر.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن ميلان بدأ التفاوض مع أوريجي بالفعل، والذي بدوره رحب بقوة بالانتقال لصفوف الروسونيري، في صفقة انتقال حر.

وأضاف التقرير، أن باولو مالديني، المدير التقني لميلان، معجب بإمكانات أوريجي، ويرى أنه يمثل تعزيزا جيدا لهجوم الفريق، وقد تم التواصل بالفعل مع ممثلي اللاعب، للاتفاق على تفاصيل التعاقد.

ولا يشارك أوريجي بشكل أساسي مع ليفربول، في ظل وجود محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وديوجو جوتا ولويس دياز، لكنه يحظى بثقة ودعم المدرب يورجن كلوب.

وخاض أوريجي 14 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف، من بينها هدف في شباك ميلان.

    المزيد من منوعات

    الفنان المصري هاني رمزي
    صورة هاني رمزي تنتشر عبر “تويتر” الشهيد ابو العربي
    حسين فهمي
    عودة حسين فهمي مرة أخرى إلى رئاسة المهرجان
    آثار القصف الروسي في أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بريطاني يهرب بعد أيام من وصوله لقتال الروس بأوكرانيا راويًا مشاهداته

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    انحسار كتلة المرشحين “الباسيلية” من 46 الى 20 نتائج “ثورته” على مدى 33 عاماً
    الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    3 سيناريوهات لنهاية الحرب في أوكرانيا
    انفجار المرفأ
    الأهراءات مالت 7 سنتم.. الجميزة ومار مخايل في عين الخطر