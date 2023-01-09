مهاجم ويلز "غاريث بيل" يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن غاريث بيل مهاجم منتخب ويلز وفريق لوس أنجليس إف.سي الاثنين اعتزاله كرة القدم على المستوى الدولي وكذلك مع الأندية.

وقال بيل على تويتر “بعد دراسة متأنية أعلن اعتزالي الفوري اللعب على المستوى الدولي وكذلك مع الأندية”.

غاريث فرانك بيل وهو من مواليد 16 يوليو 1989 لاعب كرة قدم ويلزي سابق يلعب في مركز الجناح و سبق له أن لعب مع أندية عديدة أبرزها نادي ريال مدريد ونادي توتنهام هوتسبير، وكان قائد سابق لمنتخب ويلز لكرة القدم.

اشتُهر بتسديدات من المسافات البعيدة، والركلات الحرة، وقدرته على تجاوز المدافعين بسرعته، وقد تلقى بيل استحسان أقرانه، الذين وصفوه بأنه لاعب كرة قدم “يملك سرعة هائلة، وقدرة على العرضيات بشكل رائعة، وقدم يسرى رائعة، وصفات جسدية استثنائية”.