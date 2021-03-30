الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مهاراته بالطبخ فضحت سره.. القبض على عضو بأكبر مافيات إيطاليا

30 - مارس - 2021
الشرطة الإيطالية

الشرطة الإيطالية

A A A
طباعة المقال

أعلنت شرطة الدومينيكان القبض على عضو بالمافيا الإيطالية كان قد هرب من سلطات بلاده، بعد أن تم التعرف عليه خلال ظهوره على يوتيوب بفيديوهات طبخ، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وفي التفاصيل قام عضو المافيا بإخفاء وجهه في فيديوهات الطبخ، لكنه أظهر “عن غير قصد” وشومه المميزة في جسمه.

وقالت الشرطة في بيان إن “مارك فيرين كلود بيارت (53 عاما)، عاش حياة هادئة في بوكا تشيكا بجمهورية الدومينيكان، حيث اعتبره المغتربون الإيطاليون أجنبيا”.

وأضافت الشرطة أن بيارت “فضح سره بسبب قناة على يوتيوب استخدمها لإظهار مهاراته في الطبخ الإيطالي”، وأكدت أن “مقاطع الفيديو لم تظهر وجهه، لكن الوشم على جسده كشف هويته”.

وهرب بيارت عام 2014 بعدما أمر المدعون الإيطاليون باعتقاله بتهمة الاتجار بالكوكايين في هولندا نيابة عن مجموعة “كاكيولا” التي تتبع لمافيا “ندرانغيتا”.

وتم القبض على رجل عصابة ندرانغيتا آخر في البرتغال يوم أمس الإثنين، حيث عثر على “فرانشيسكو بيلي”، الذي ظل فارا لمدة 14 عاما واعتبر أحد أخطر الهاربين الإيطاليين، في عيادة بالعاصمة لشبونة، حيث كان يتعالج من فيروس كورونا.

ويذكر أن عصابة ندرانغيتا التي نشأت في كالابريا جنوب إيطاليا تعتبر واحدة من أقوى العصابات في العالم بسبب “سيطرتها على تجارة الكوكايين الذي يدخل إلى أوروبا”، وفقا للصحيفة.

ووسعت عصابة ندرانغيتا نطاق عملها إلى جميع أنحاء العالم، وتجاوزت منذ فترة طويلة عصابة “كوزا نوسترا” من صقلية كأكبر مافيا في إيطاليا.

    المزيد من منوعات

    كأس العالم
    غانا تواجه سويسرا استعدادا لكأس العالم
    علم الجزائر
    بعد انقطاع عامين.. المهرجان الثقافي الدولي تيمقاد يعود للجزائر
    المحيط الهادئ
    مخلوق بحري نادر وغريب... إليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
    السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
    خفافيش- تعبيرية
    شاهد.. كهف الخفافيش المرعب في سلطنة عُمان
    الدولار و الليرة اللبنانية
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟