السبت 1 ربيع الأول 1445 ﻫ - 16 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مها المصري تعلن فقدان ابن شقيقتها وأطفاله في ليبيا

منذ 9 دقائق
مها المصري

مها المصري

A A A
طباعة المقال

لم تتوقف المآسي في الحدود الليبية بعد الإعصار الذي ضرب البلاد منذ أيام ومن إمكانية ان يلامس عدد ضحايا الكارثة التي ألمت بالبلاد، الأحد الماضي، الـ20 ألفا، لاسيما أن نحو 30 ألفا ما زالوا بعداد المفقودين.

فقد شاركت الفنانة السورية الشهيرة مها المصري ألمها، وأعلنت عن فقدان ابن شقيقتها وزوجته وأولادهما في ليبيا بعد إعصار “دانيال” المدمّر الذي وقع الأحد الماضي.

وناشدت عبر حسابها في فيسبوك، من يعلم عنهم شيئاً أن يطمئنوها، ناشرة صورة ابن شقيقتها وعائلته، ومعه اسمه الكامل ومكان سكنه.

وفي منشورها قدمت الفنانة أيضاً تعازيها للشعب الليبي قائلة: “تعازينا للشعب الليبي الشقيق، ندعو الله أن يمنحهم القوة والسلام في هذه الأوقات الصعبة. اللهم برداً وسلاماً على أشقائنا في ليبيا. اللهم احفظ أهل ليبيا أينما حلت خطاهم. اللهم إنا نستودعك حياتهم وصحتهم وسعادتهم. اللهم ارحم ضعفهم وفرج كربتهم وهوّن مصابهم وارحم موتاهم”.

وتسبب الإعصار “دانيال” منذ الأحد الماضي بحجم مهول من السيول والفيضانات التي أغرقت أحياء بكاملها، كان لدرنة الحصة الأكبر منها.

إذ محيت أجزاء بأكملها من الخريطة، وجرفت المياه عائلات برمتها فوجئت بما حصل.

أما المصري، فقد حصد منشورها آلاف المشاركات والتعليقات، وسط دعوات من محبيها بأن يخفف عليها ألم مصابها ويلم شمل المفقودين.

    المزيد من منوعات

    جوائز الأوسكار
    المغرب يرشّح "كذب أبيض" للمنافسة على الأوسكار
    الإجهاد من العمل - تعبيرية
    85 في المئة... الرّقم "السحريّ" للإنتاجيّة؟
    رد بول
    الاتحاد الدولي للسيارات يؤنب مستشار "رد بول"

    الأكثر قراءة

    شعار السفارة الأمريكية في دمشق
    السفارة الأمريكية في دمشق تغير اسمها!
    حزب الله
    "قطبة مخفية" وراء مطار "حزب الله".. أنفاق وهنغارات وسماع تفجيرات؟!
    الرئيس الشيشاني رمضان قديروف
    قديروف يعاني.. رجل بوتين المقرب في وضع صحي "حرج"!