مها المصري تعلن وفاة ابن شقيقتها وأطفاله في درنة

لاتزال مدينة درنة الليبية تودع أبنائها بشكل مستمر بعد الفياضانات التي أجتاحت البلاد وأغرقتها منذ حوالي الأسبوعين، بحيث أعلنت الممثلة السورية مها المصري وفاة 7 من أفراد عائلتها في المدينة المنكوبة، وذلك بعد أن أمضت ليال طويلة في انتظار أي جديد يقودها إلى الاطمئنان عليهم.

وكتبت الفنانة الشهيرة، عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، الاثنين “إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخد، وكل شيء بقضاء رب العالمين، ابن أختي وزوجته وأولاده الخمسة فقدناهم بإعصار درنة”.

كما دعت لشقيقتها بالصبر، وكتبت “الله يصبر قلبك يا حبيبتي أنتي وصهري وأحلام ومروة وصفا وأميمة الله يبرد قلبك وينزل عليكي السكينة والرضا بقضاء الله مصابنا واحد يا حبيبتي ونحتسبهم من الشهداء”.

كذلك، توجهت بالشكر لكل من ساندها ومن وقف إلى جوار الشعب الليبي.

هذا وشاركت الفنانة السورية ألمها، وأعلنت عن فقدان ابن شقيقتها وزوجته وأولادهما في ليبيا بعد إعصار “دانيال” المدمّر.

وناشدت عبر حسابها في فيسبوك، من يعلم عنهم شيئاً أن يطمئنوها، ناشرة صورة ابن شقيقتها وعائلته، ومعه اسمه الكامل ومكان سكنه.

وفي منشورها قدمت الفنانة أيضاً تعازيها للشعب الليبي قائلة: “تعازينا للشعب الليبي الشقيق، ندعو الله أن يمنحهم القوة والسلام في هذه الأوقات الصعبة. اللهم برداً وسلاماً على أشقائنا في ليبيا. اللهم احفظ أهل ليبيا أينما حلت خطاهم. اللهم إنا نستودعك حياتهم وصحتهم وسعادتهم. اللهم ارحم ضعفهم وفرج كربتهم وهوّن مصابهم وارحم موتاهم”.