مهدئ الأعصاب Prozac يتسرب إلى الممرات المائية ويحول الأسماك إلى زومبي

قد يؤدي دواء بروزاك إلى محو شخصيات الأسماك البحرية بعد أن يتسرب إلى الممرات المائية، وفقاً لدراسة جديدة من أستراليا.

وفي هذا السياق، كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

يتم ملء أكثر من 250 مليون وصفة طبية لمضادات الاكتئاب في الولايات المتحدة كل عام ، بما في ذلك 20 مليون لدواء بروزاك ، المعروف بشكل عام باسم فلوكستين.

عادة ما تدخل آثار الدواء إلى الماء عندما يذهب الناس إلى الحمام ، لأن محطات معالجة مياه الصرف الصحي عادة لا تقوم بتصفيتها.

أظهرت أسماك الغابي المعرضة لمستويات الفلوكستين الموجودة في الممرات المائية بالقرب من محطات الصرف الصحي “انخفاضاً هائلاً” في التباين ، وبدت وكأنها تظهر جميعها سمات سلوكية مماثلة.

وقالوا: “لكي تزدهر مجموعات الأسماك في مواجهة التغير البيئي ، يحتاج أعضاء المجموعة إلى التصرف بشكل مختلف عن بعضها البعض”.

“إذا اتخذت سمكة قراراً خاطئاً ماتت ، فإن البعض الآخر سيبقى على قيد الحياة من خلال اتخاذ إجراءات مختلفة.”

نظراً لأنها منتشرة في كل مكان، فإنّ مضادات الاكتئاب هي الأدوية الأكثر توثيقاً والتي تلوث الممرات المائية.

وقد درست العديد من الدراسات آثار مضادات الاكتئاب ، وتحديداً فلوكستين ، على جميع أنواع الحيوانات البرية ، من الروبيان إلى الزرزور.

لكن هذه النتائج تعتمد عادة على المتوسطات المأخوذة من جميع أعضاء المجموعة ، والتي يمكن أن تحجب التأثيرات الدقيقة ولكنها مهمة على الحيوانات الفردية.

لمعرفة ذلك ، اصطاد جيوفاني بولفيرينو ، عالم البيئة السلوكي في جامعة غرب أستراليا في بيرث ، على 3600 من أسماك الغابي.

وكثيرا ما تستخدم أسماك الغابي في البحث العلمي لأنها صغيرة، عادة أقل من بوصتين ونصف، وتتكاثر بسرعة.

قسم فريق بولفيرينو أسماك الغابي إلى ثلاث مجموعات: تركت واحدة وحدها، تعرضت أخرى لمستويات من فلوكستين مماثلة لما كانوا يواجهون في البرية، والثالثة أعطيت جرعة مماثلة لما يوجد في الممرات المائية بالقرب من محطات الصرف الصحي.

ثم قاموا بتحليل سلوك الأسماك على مدى عامين.

عادة أسماك الغابي لها شخصيات معقدة وتظهر الكثير من الاختلاف، في العدوانية والقلق وحتى في مستويات الشجاعة وضبط النفس.

وفقاً لتقرير من عام 2017 في مجلة Functional Ecology ، تعرض الأسماك مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات للتعامل مع المواقف المجهدة أو غير المألوفة.

وجد الباحثون أنّ المجموعات الضابطة الثلاث لم تظهر سلوكيات متنوعة، بعضهم يتصرف بقليل من الاندفاع والبعض الآخر يتصرف بطريقة أكثر “كسلاً” ، وفقاً لمجلة Science Magazine.

أظهرت الأسماك التي تم معالجتها بمستويات عالية من فلوكستين، تمايزاً ضئيلاً جداً في سلوكها.

تصرفوا مثل الزومبي الذين “لم يعد لديهم شخصية خاصة بهم بعد الآن”، قال بولفيرينو لScience.

“إنه انخفاض هائل في التباين، وهو أمر لم أره من قبل.”

يمكن أن يكون هذا السلوك الشبيه بالطائرة بدون طيار قاتلاً: فالسمك ، مثل البشر ، يتعلم بالقدوة، إذا قام المرء بخطوة خاطئة وتوفي، فستحاول الأسماك الأخرى تكتيكاً مختلفاً وستبقى على قيد الحياة.

“لسوء الحظ، وجدنا أن هذا التنوع السلوكي يتآكل لدى مجموعات الأسماك المعرضة للفلوكستين، وقد يضع مجموعات كبيرة من الأسماك في خطر متزايد من الموت في عالم متغير وملوث بشكل متزايد”

إنّ السلوك الموحد الذي تم الحفاظ عليه طوال أجيال عديدة لدى أسماك الغابي، يبدد فكرة أن التغيرات السلوكية الناجمة عن الفلوكستين يمكن أن تتلاشى مع اعتياد الحيوانات عليه.

وقال المؤلف المشارك بوب وونغ: “غالباً ما تركز معظم الدراسات على تأثير التعرض على المدى القصير” على الرغم من أن العديد من الأدوية يمكن أن تكون ثابتة للغاية في البيئة وتؤثر على الحيوانات على مدى فترات طويلة من الزمن.”

يأمل الفريق، الذي نشر النتائج التي توصلوا إليها في Proceeding Of The Royal Society B: Biological Sciences ،في مواصلة أبحاثهم وكشف الاختلاف الفردي في السمات الأخرى، “مثل التمثيل الغذائي والنمو وعدد النسل المنتج وفي النهاية البقاء على قيد الحياة”.

ارتبط فلوكستين بمجموعة متنوعة من التغيرات السلوكية لدى الأسماك: وجدت دراسة أجريت عام 2019 من جامعة موناش في ملبورن أن مستويات عالية من الدواء قد عطلت عادات البحث عن العلف للإناث من فصيلة Gambusia holbrooki ،وهي نوع من أسماك البعوض في المياه العذبة، وجعلتها تأكل أقل.

في حين أمضى الذكور، المزيد من الوقت في محاولة للتزاوج.

وجدت دراسة أجريت عام 2014 من جامعة ويسكونسن ميلووكي أن أسماك البلم الذكور الذي تمّ تعريضها للبروزاك أصبحت عدوانية ومعادية للمجتمع وأحيانا قاتلة.

وقد أعطيت أسماك البلم، الموجودة بين الممرات المائية في الغرب الأوسط، فلوكستين في نفس التركيز كما وجدت في مياه الصرف الصحي.

تبخرت العادات الإنجابية التي عادة ما تكون متقنة لدى الأسماك الذكور التي أصبحت عدوانية، تختبئ،تصطاد وتقتل الإناث في بعض الأحيان، أما الإناث فأصبحت تنتج عدداً أقلاً من البيض.

تتوفرالتكنولوجيا للسماح للنباتات باختبار المستحضرات الصيدلانية في مياه الصرف الصحي ومياه الأنهر – ولكن معظمها لا يفعل ذلك.

تعتبر وكالة The environmental Protection Agency المستحضرات الصيدلانية “مصدر قلق ناشئ” ، وتوافق على أن الأدوية التي تستلزم وصفة طبية قد تشكل مخاطر على الحياة البرية والبشر ، ولكن لا توجد قوانين فدرالية منفذة بعد.