مهرجان الجونة السينمائي يختتم عروضه بهذه الأفلام

يختتم مهرجان الجونة السينمائي، برنامج عروض أفلام نسخته الرابعة، الجمعة، بعرض أربعة عشر فيلما، من بين حوالي 65 فيلما من 42 دولة.

وجرى عرض الأفلام طوال أيام وليالي المهرجان (23- 31 تشرين الأول) المقام على شواطئ محافظة البحر الأحمر المصرية.

والأفلام التي ستعرض اليوم هي: بداية، سوفتي، الضربة الكبرى، بولماستيف، تسلل صريح، بيلار، موت مسؤول حكومي، أن أصبح أمي، جوزيب، نهاية سبتمبر، لا أبكى أبدا، ميكا، صبى الحوت وتحت نجوم باريس.

وشهد المهرجان، الخميس، حفل إعلان المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع “وداعًا جوليا ” لمحمد كردفاني (البحرين، السودان) بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير (جائزة مالية بـ15 ألف دولار أمريكي) وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم ” الحياة تناسبني جيدًا ” للهادي أولاد مهند (المغرب) بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج (جائزة مالية بـ15 ألف دولار أمريكي) وشهادة منصة الجونة السينمائية.

وكان منطلق الجونة السينمائي قد استقبل في دورته الرابعة 99 طلب تقديم (65 مشروعًا في مرحلة التطوير، و34 فيلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج) من جميع أنحاء العالم العربي.

وتمت مراجعة هذه الطلبات من قِبل لجنة من السينمائيين المتخصصين، واختيار 12 مشروعًا في مرحلة التطوير (8 مشاريع روائية طويلة و4 مشاريع وثائقية طويلة)، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج (5 أفلام روائية طويلة، وفيلم وثائقي طويل) بناءً على المحتوى والرؤية الفنية وإمكانية التنفيذ المالية، كما أثنت اللجنة على المستوى المميز للمشاريع المُقدمة للمنطلق.