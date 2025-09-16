مهرجان الجونة السينمائي يسلط الضوء على قضية "الغذاء" في دورته الثامنة

تنطلق الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي في مصر الشهر المقبل بمشاركة نحو 70 فيلما من أكثر من 40 دولة مسلطة الضوء على قضية “الغذاء” كإحدى القضايا الإنسانية المُلحة عالميا.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي بالقاهرة “على مدى السنوات الماضية كنا ندعم قضية إنسانية مختلفة كل دورة، وهذا العام نسلط الضوء على قضية الأمن الغذائي بالتزامن مع اليوم العالمي للغذاء في 16 أكتوبر”.

وأضاف أن “تناول قضية الأمن الغذائي سيكون من خلال أفلام تعرض بالمهرجان وجلسات نقاش وأنشطة وفعاليات متنوعة وحملات تبرع بالمشاركة مع الأمم المتحدة”.

ويقام المهرجان الذي أسسه ويدعمه رجلا الأعمال نجيب وسميح ساويرس في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر تشرين الأول بمدينة الجونة السياحية المطلة على البحر الأحمر.

ويرفع المهرجان منذ انطلاقته الأولى في عام 2017 شعارا ثابتا “سينما من أجل الإنسانية” ويخصص جائزة بهذا الاسم قيمتها 20 ألف دولار تذهب للأفلام التي تجسد موضوعات إنسانية مؤثرة بناء على تصويت الجمهور.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط في المؤتمر الصحفي إن القضاء على الجوع هو الهدف الثاني ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأضافت أن “الأمن الغذائي ليس احتياجا معيشيا فحسب بل هو قضية أمن قومي، لذلك فالمهرجان يناقش هذا العام قضية محورية مهمة”.

ويكرم المهرجان هذا العام الممثلة المصرية منة شلبي بجائزة “الإنجاز الإبداعي” التي تمُنح للسينمائيين الذين تركت أعمالهم السينمائية بصمة كبيرة.

وقالت الفنانة يسرا عضو المجلس الاستشاري الدولي للمهرجان اليوم إن الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت ستحل “ضيفة شرف” على هذه الدورة، مشيرة إلى أنه ربما يتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن أسماء فنية كبيرة ستحضر أيضا إلى الجونة.

وعلى مدى دوراته السابقة جذب المهرجان أسماء لامعة شاركت في فعالياته أمثال سيلفستر ستالون وفورست ويتكر وأوين ويلسون.

وقالت ماريان خوري المديرة الفنية للمهرجان إن الدورة الثامنة ستشهد بدء فعاليات الاحتفال بمئوية ميلاد المخرج الراحل يوسف شاهين (1926-2008) من خلال رصد تأثيره في جيل كامل من السينمائيين العرب الذين حذوا حذوه في صناعة أفلام ذاتية.

وكان المهرجان أعلن في وقت سابق عن عرض فيلم (عيد ميلاد سعيد) من بطولة نيللي كريم وإخراج سارة جوهر في الافتتاح، وهو الفيلم الذي رشحته مصر هذا الشهر للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي.

وبالتوازي مع عروض الأفلام، تقام جلسات نقاشية وورش عمل ولقاءات مع صناع ونجوم الفن السابع ضمن منصة (سيني جونة) كما ينظم المهرجان (سوق سيني جونة) الذي يجمع تحت مظلته أكثر من 30 شركة وجهة إنتاج.