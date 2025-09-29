الأثنين 7 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 29 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مهرجان الموسيقى العربية يكرم أم كلثوم ويحيي تراثها الغنائي

منذ ساعتين
المطربة الراحلة أم كلثوم

المطربة الراحلة أم كلثوم

A A A
طباعة المقال

أعلن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في مصر عن برنامج دورته الثالثة والثلاثين المقرر إقامتها الشهر المقبل، والتي تحتفي بالمطربة الراحلة أم كلثوم في الذكرى الخمسين لرحيلها.

وقال رئيس دار الأوبرا المصرية، علاء عبد السلام، في مؤتمر صحفي الأحد، إن إدارة المهرجان اختارت أم كلثوم شخصية هذه الدورة تكريمًا لإسهامها الكبير في إثراء الفن العربي. وأضاف أن حفل الافتتاح سيشمل عرض فيلم وثائقي عن مسيرة “كوكب الشرق” من إخراج سامر ماضي، إلى جانب حفل موسيقي للمطربة آمال ماهر.

وأوضح أن المهرجان الذي يُقام في الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر يشمل 41 حفلاً غنائياً وموسيقياً بمشاركة 83 فناناً و21 فرقة موسيقية. ومن أبرز الفنانين المشاركين: مدحت صالح، علي الحجار، نادية مصطفى، محمد ثروت، هاني شاكر، ريهام عبد الحكيم، مي فاروق، مروة ناجي وآيات فاروق، بالإضافة إلى الموسيقار عمر خيرت.

كما يشارك عدد من الفنانين العرب من خارج مصر، بينهم التونسي صابر الرباعي، اللبناني وائل جسار، والمغربي فؤاد زبادي.

وينظم المهرجان مسابقة في ثلاثة أقسام: الغناء العربي للشبان من 17 إلى 40 عاماً، والتخت العربي المكون من خمسة إلى سبعة عازفين، والغناء العربي للأطفال دون 12 عاماً.

ويكرم المهرجان في هذه الدورة 11 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية، من بينهم المطرب محمد الحلو، الشاعر وائل هلال، عازف الكولة إبراهيم فتحي، والمايسترو حسن فكري.

وبالتوازي مع المهرجان، يقام مؤتمر الموسيقى العربية لمناقشة آفاق وتحديات الموسيقى العربية في ظل التحول الرقمي، بمشاركة 41 باحثاً من 15 دولة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

فيلم المرأة بسلا في المغرب
فوز "القمر" النمساوي بجائزة مهرجان فيلم المرأة بسلا في المغرب
نجاة أحمد السقا من حادث سير وحالته مستقرة
باسم يوسف (أرشيفية- أسوشييتد برس)
بعد أكثر من 10 سنوات.. باسم يوسف يعود إلى الشاشة المصرية

الأكثر قراءة

رئيس الحكومة نواف سلام
أسابيع حرجة... والعين على موقف سلام
صور من موقع اغتيال حسن نصرالله
بالفيديو.. الاستخبارات الاسرائيلية تكشف عن تفاصيل اغتيال نصرالله للمرة الاولى
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتحدث بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 13 أغسطس 2025. رويترز
لاريجاني في بيروت مجددًا.. رسائل إيرانية تتحدى السيادة وتعيد رسم المشهد اللبناني