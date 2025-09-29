مهرجان الموسيقى العربية يكرم أم كلثوم ويحيي تراثها الغنائي

أعلن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في مصر عن برنامج دورته الثالثة والثلاثين المقرر إقامتها الشهر المقبل، والتي تحتفي بالمطربة الراحلة أم كلثوم في الذكرى الخمسين لرحيلها.

وقال رئيس دار الأوبرا المصرية، علاء عبد السلام، في مؤتمر صحفي الأحد، إن إدارة المهرجان اختارت أم كلثوم شخصية هذه الدورة تكريمًا لإسهامها الكبير في إثراء الفن العربي. وأضاف أن حفل الافتتاح سيشمل عرض فيلم وثائقي عن مسيرة “كوكب الشرق” من إخراج سامر ماضي، إلى جانب حفل موسيقي للمطربة آمال ماهر.

وأوضح أن المهرجان الذي يُقام في الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر يشمل 41 حفلاً غنائياً وموسيقياً بمشاركة 83 فناناً و21 فرقة موسيقية. ومن أبرز الفنانين المشاركين: مدحت صالح، علي الحجار، نادية مصطفى، محمد ثروت، هاني شاكر، ريهام عبد الحكيم، مي فاروق، مروة ناجي وآيات فاروق، بالإضافة إلى الموسيقار عمر خيرت.

كما يشارك عدد من الفنانين العرب من خارج مصر، بينهم التونسي صابر الرباعي، اللبناني وائل جسار، والمغربي فؤاد زبادي.

وينظم المهرجان مسابقة في ثلاثة أقسام: الغناء العربي للشبان من 17 إلى 40 عاماً، والتخت العربي المكون من خمسة إلى سبعة عازفين، والغناء العربي للأطفال دون 12 عاماً.

ويكرم المهرجان في هذه الدورة 11 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية، من بينهم المطرب محمد الحلو، الشاعر وائل هلال، عازف الكولة إبراهيم فتحي، والمايسترو حسن فكري.

وبالتوازي مع المهرجان، يقام مؤتمر الموسيقى العربية لمناقشة آفاق وتحديات الموسيقى العربية في ظل التحول الرقمي، بمشاركة 41 باحثاً من 15 دولة.