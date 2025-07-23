مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن يطلق دورته 39

أطلق الأردن، اليوم الأربعاء، الدورة التاسعة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون، أشهر مهرجان سنوي في المملكة، ويمثل نقطة جذب سياحي وترفيهي.

يقام المهرجان الممتد حتى الثاني من أغسطس آب في مدينة جرش الأثرية بشمال الأردن ويشمل برنامجه حفلات غنائية وأمسيات شعرية وعروضا مسرحية ومعارض فنية ومعارض للأشغال اليدوية والحرف التراثية.

ويشارك في دورة هذا العام مجموعة من الفنانين العرب في مقدمتهم السورية ميادة الحناوي والمصري محمد حماقي واللبناني ملحم زين والإماراتية أحلام والسعودي خالد عبد الرحمن.

كما ينظم المهرجان ليلة أردنية لمجموعة من المغنين الشبان بالتنسيق مع نقابة الفنانين الأردنيين يحيها نجم السلمان وثمين حداد وغادة عباسي وحمدي المناصير.

جاء العرض الافتتاحي بعنوان “على ذرى المجد” من أشعار حيدر محمود، وأداء تمثيلي أمل الدباس وهاني الخالدي ونغم بطارسة، وغناء نانسي بيترو وسعد حطيبات ونتالي سمعان ونبيل سمور ومكادي نحاس وعبد الرحمن الخضور وياسمين أحمد، بمشاركة فرقة مجدل للفنون الشعبية.

وصعد بعد ذلك للمسرح الفنان الأردني عمر العبدلات الذي قدم أغنية “أردن يا وطنا” من ألحانه وتوزيع أيمن عبد الله وكلمات حيدر محمود إضافة إلى مقتطفات من بعض الأغاني الوطنية، وأهدى في الختام أغنية “يا جبل ما يهزك ريح” للشعب الفلسطيني.

وقال وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة إن هذه الدورة اهتمت بتوسيع المشاركة الأردنية “وركزت على الفن الملتزم، والثفافة الجادة التي تنسجم مع ثوابت الأردن قيادة وشعبا ومواقفه العروبية”.