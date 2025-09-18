مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر يحتفي بالسينما الإسبانية

تنطلق الدورة الخامسة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في الجزائر الأسبوع القادم بمشاركة 76 فيلما من 20 دولة من بينها إسبانيا “ضيف الشرف” هذا العام.

وقال رئيس المهرجان محمد علال في مؤتمر صحفي إن الأفلام المختارة “التي تتوزع على المسابقات الرسمية والعروض الموازية تهدف إلى جعل المهرجان فضاء للحوار الثقافي والتبادل السينمائي، وتعزيز مكانة عنابة كعاصمة للفن السابع في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط”.

وأضاف أنه بجانب الجوائز الرئيسية وجائزة الذكاء الاصطناعي المستحدثة لأول مرة، ستتميز الدورة الخامسة بإدراج مسابقات جديدة مثل “عنابة مواهب 2025” المخصصة لاكتشاف ودعم صناع الأفلام الصاعدين، ومسابقة “أيام عنابة لصناعة الأفلام” لدعم الأعمال الجديدة في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.

ومن بين الدول المشاركة في المهرجان المقام في الفترة من 24 إلى 30 سبتمبر أيلول بمدينة عنابة الساحلية إيطاليا واليونان وتركيا ومصر ولبنان وسوريا وتونس وليبيا.

وأوضح علال أن اختيار إسبانيا “ضيف شرف” يأتي لكونها واحدة من الدول الأكثر إنتاجا بمجال السينما عالميا وتميزها في صناعة الأفلام بالذكاء الاصطناعي إضافة إلى مواقفها الداعمة للقضايا الإنسانية لا سيما القضية الفلسطينية.

ويكرم المهرجان في دورته الجديدة المخرج الجزائري الغوتي بن ددوش والمخرج الإسباني بيلار جوكام والمخرج البوسني دانيس تانوفيتش والممثل المصري خالد النبوي إضافة إلى المخرج اليوناني يورجو فوياجيس.

كما يحتفي المهرجان بإرث المخرج الجزائري الراحل محمد لخضر حمينة (1934-2025) من خلال إصدار كتاب شارك في إعداده 20 ناقدا مع عرض بعض أفلامه.