مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يكرم نادية الجندي وغسان مسعود

أعلن مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي تكريم أسماء فنية بارزة في دورته الثالثة عشرة من بينها الممثلة المصرية نادية الجندي والممثل السوري غسان مسعود.

وقال رئيس المهرجان عبد القادر جريو إن المهرجان سيكرم في الافتتاح أيضا المخرج الجزائري رشيد بوشارب، فيما يأتي تكريم الممثلين الجزائري سيد أحمد أقومي والمصري ياسر جلال في الختام.

وتستضيف مدينة وهران في شمال غرب الجزائر المهرجان في الفترة من 30 أكتوبر تشرين الأول إلى الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال جريو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن برنامج المهرجان يشمل عرض أكثر من 60 فيلما ضمن ثلاث مسابقات رئيسية وعدد من البرامج الموازية.

وأضاف أن المهرجان يوصل للعام الثاني تضامنه مع سكان الأراضي الفلسطينية من خلال برنامج (فلسطين إلى الأبد) الذي يضم أفلاما روائية ووثائقية.

ويشمل برنامج المهرجان أيضا ورش تدريب في كتابة السيناريو وصناعة الفيلم الوثائقي وسينما الهاتف المحمول.