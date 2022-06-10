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مهمة مزدوجة للأنصار ضد النجمة

منذ 6 دقائق
"كووورة"
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يستعد الأنصار لمواجهة النجمة، السبت، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس لبنان، في المباراة التي ستقام على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب في جونية.

ويطمح الأنصار بقيادة مدربه الأردني عبد الله أبو زمع إلى تسجيل لقب أول مع الفريق الأخضر.

في حين يطمح النجمة بقيادة مدربه التونسي طارق جرايا إلى إنقاذ الموسم من خلال تحقيق البطولة.

ولعل الطموح المشترك للفريقين يتمحور حول المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2023، إلى جانب العهد.

ومن المتوقع أن تكون المواجهة متقاربة بين الأنصار والنجمة، حيث سيفوز الفريق الأقل أخطاءً.

وفي حال انتهت المواجهة بالتعادل في الوقت الأصلي سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة.

ويتسلح الأنصار بحسن معتوق وحسن شعيتو شبريكو وأحمد حجازي، في حين يتسلح النجمة بعلاء الدين وحسن كوراني وقاسم الزين.

ويغيب عن صفوف الأنصار جهاد أيوب للإيقاف، في حين تحوم الشكوك حول مشاركة عمر الكردي للإصابة.

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