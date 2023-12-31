مهنئًا جمهوره بالعام الجديد.. تامر حسني يثير الحيرة بصورة عائلية مع طليقته

أثار النجم المصري تامر حسني حيرة جمهوره، بعد نشره صورة تجمعه بأسرته ظهرت فيها زوجته السابقة، الفنانة المغربية بسمة بوسيل.

ونشر تامر حسني عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة عائلية “بالجلاليب” له مع أسرته، وكتب مهنئًا جمهوره بالعام الجديد: “كل سنة وانتوا طيبين ويا رب سنة أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية”.

وحظيت الصورة باهتمام أكثر من نصف مليون متابع في 3 ساعات، والذين اعتقد بعضهم أنه عاد لطليقته بسمة بوسيل.

لكن تامر أو بسمة لم يكشفا حقيقة عودتهما لبعضهما من جديد أم لا.

انفصال في أبريل

وكانت بسمة بوسيل أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن تامر حسني في شهر نيسان/ أبريل الماضي، من خلال منشور عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام قالت فيه: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يا رب”.

“ستظل بيننا المودة والرحمة“

ليرد تامر حسني على منشور بسمة بوسيل قائلًا: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار.. فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم”.

يذكر أن تامر حسني أعلن عن إحيائه حفلًا غنائيًا الليلة في أبو ظبي، احتفالًا بالعام الجديد 2024.