مهندس يبني قبرًا لمتصفّح انترنت إكسبلورر (صورة)

أوقفت شركة مايكروسوفت الدعم عن متصفح الانترنت الشهير “إنترنت إكسبلورر”، بعد 27 عامًا من إطلاقه.

ولهذه المناسبة، بنى مهندس معلوماتية كوري جنوبي قبرًا تكريماً لذكرى “إنترنت إكسبلورر” وذلك بعد إغلاق المتصفح واستبداله بـ”إيدج”.

وخلافا لبلدان أخرى كثيرة، بقي مستخدمو الإنترنت في كوريا الجنوبية، التي تضم إحدى أسرع شبكات الاتصالات في العالم، متمسكين باستخدام “إنترنت إكسبلورر” الذي أنهت “مايكروسوفت” رسميا العمل به الأربعاء، أي بعد 27 عاما على إطلاقه.

وأقام المهندس كيونغ جونغ، البالغ من العمر 38 عاما، شاهد قبر على سطح مقهى في مدينة غيونغجو في جنوب كوريا الجنوبية.

وكُتب على القبر حرف “e” الشهير الذي ظهر على مئات ملايين أجهزة الكمبيوتر لسنوات طويلة حول العالم، مرفقًا بعبارة “كان ذلك أداة جيدة لتحميل أنظمة تصفح أخرى”.

وانتشرت صور هذا “المدفن” الغريب على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية، خصوصا عبر “ريديت” التي أبدى مستخدموها إعجابهم بها.

الى ذلك، قال” كيونغ جونغ” لوكالة فرانس برس إنه كان في عمله كمهندس برمجيات ومطور مواقع إلكترونية، “يعاني” باستمرار من مشكلات توافق بين البرامج المختلفة بسبب “إنترنت إكسبلورر”.

