مواجهات متوازنة.. قرعة دور الـ 16 بدوري المؤتمر الأوروبي

أسفرت قرعة دور الـ16 لدوري المؤتمر الأوروبي عن مواجهات متوازنة للفرق الأوروبية المشاركة فيها، حيث يلتقي وست هام بنظيره أيك لارانكا القبرصي، كما يلعب فياريال الإسباني أمام أندرلخت البلجيكي.

وفي أبرز مباريات الدور، يتواجه لاتسيو الإيطالي مع ألكمار الهولندي، كما يلعب فيورنتينا مع سيفاسبور التركي.

وجاءت نتائج قرعة دور الـ16 كالآتي:

أيك لارانكا القبرصي x وست هام يونايتد الإنجليزي

فيورنتينا الإيطالي x سيفاسبور التركي

لاتسيو الإيطالي x ألكمار الهولندي

ليخ بوزنان البولندي x ديورجاردنس السويدي

بازل السويسري x سلوفان براتيسلافا السلوفاكي

شيريف تيراسبول المولودوفي x نيس الفرنسي

أندرلخت البلجيكي x فياريال الإسباني

جينت البلجيكي x إسطنبول باشاكشهير التركي

وتقام مباريات الذهاب يوم 9 مارس، فيما يقام الإياب يوم 16 من الشهر نفسه، فيما تقام المباراة النهائية يوم 7 يونيو في ملعب فورتونا أرينا بالعاصمة التشيكية براج.

ويحمل روما لقب النسخة الأولى من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي بفوزه في نهائي الموسم الماضي على فينورد روتردام الهولندي.