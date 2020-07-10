مواجهات نارية..سحب قرعة دوري أبطال أوروبا

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أفرزت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الذي سيقام بصيغة بطولة مصغرة في البرتغال بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مواجهة نارية محتملة بين برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

ويلتقي الفائز بين بايرن وتشلسي الإنكليزي (3-صفر ذهابا في لندن) مع الفائز بين برشلونة ونابولي الإيطالي (1-1 في ايطاليا).

وأسفرت القرعة التي سحبت الجمعة في مقر الاتحاد القاري في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة الفائز بين ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد مرات إحراز اللقب ومانشستر سيتي الإنكليزي (2-1 لسيتي ذهابا في مدريد) مع الفائز بين يوفنتوس بطل إيطاليا وليون الفرنسي (1-صفر ذهابا لليون في فرنسا).

كما وقع باريس سان جرمان الفرنسي مع أتالانتا مفاجأة الدوري الإيطالي هذا الموسم والذي بلغ دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه.

أما المباراة الرابعة، فستجمع لايبزيغ الالماني مع أتلتيكو مدريد الإسباني الذي أقصى ليفربول الإنكليزي حامل اللقب من ثمن النهائي.

وقرر “ويفا” إقامة مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية على الملعبين الخاصين بناديي بنفيكا “استاديو دا لوش” وسبورتينغ “استاديو جوزيه ألفالادي”.