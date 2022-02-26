مواجهة بين بنزيمة ونجل “زيدان” تنتهي بفوز صعب لريال مدريد

انتزع نادي ريال مدريد فوزاً صعباً على مضيفه رايو فايكانو بنتيجة (1-0) وذلك ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين للدوري الإسباني.

وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83، رافعا رصيده في صدارة ترتيب الهدافين في الدوري إلى 19.

وبفوزه على فايكانو، رفع ريال نقاطه في الصدارة إلى 60، متقدما بفارق 9 نقاط عن وصيفه إشبيلية الذي يستقبل ريال بيتيس الأحد، ليقترب نادي العاصمة أكثر فأكثر من لقبه الـ 35 في تاريخه، حيث لم يذق الـ “ميرينغي” طعم الخسارة في مبارياته الست الأخيرة في الدوري محققا 4 انتصارات مقابل تعادلين.

في المقابل، يعاني فايكانو في “لا ليغا” حيث سجل أمام ريال خسارته الخامسة توالياً ليتراجع للمركز الثاني عشر في الترتيب، بعدما اعتبر مفاجأة “لا ليغا” في بداية الموسم.

ويشكل ريال عقدة لفايكانو الذي لم يتمكن من الفوز عليه سوى مرة واحدة في مواجهاته الـ 22 الأخيرة في الدوري، مقابل تعادل و20 هزيمة، علما أن الفوز اليتيم تحقق في عقر داره في 28 أبريل 2019 (1-صفر).

دفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال بالثلاثي المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي كازيميرو والألماني توني كروس في الوسط، مع ثلاثي الهجوم الاعتيادي ماركو أسينسيو وبنزيمة والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

قاوم فايكانو هجمات ضيفه في شوط أول سيطر عليه نادي العاصمة، حيث كان الحارس لوكا زيدان صدا منيعا أمام محاولات أسينسيو (5 و24) وبنزيمة (25 و40+1)، فيما ألغى حكم الفيديو المساعد “في ايه آر” هدف كاسيميرو بداعي التسلل (40).

ورد فايكانو برأسية من سيرجيو غوارديولا تصدى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا على دفعتين (17)، قبل أن يتألق الأخير مجددا في الشوط الثاني بصده عن خط مرماه رأسية من المدافع ماريو سواريس بعد تمريرة عرضية داخل المنطقة من القائد الأرجنتيني أوسكار تريخو (55).

وحاول مودريتش فك شيفرة دفاع فايكانو بتسديدة أرضية من يسار منطقة الجزاء، إلا أن زيدان كان لها بالمرصاد ليبعدها بجانب قائمه (67)، في حين بلغت تسديدات ريال قبل ربع ساعة من النهاية 11، بينها 5 بين الخشبات الثلاث، مقابل 17 للفريق المضيف، منها 3 بين الخشبات.

وكاد فايكانو العنيد أن يفتتح التسجيل عبر ألفارو غارسيا على دفعتين، لكنه في المرتين كلتيهما وجد كورتوا في طريقه (80)، قبل أن ينجح الثنائي فينيسيوس جونيور وبنزيمة في حل عقدة فايكانو بعد لعبة مشتركة بدأها الفرنسي الدولي ووصلت إلى البرازيلي الذي اخترق المنطقة وانفرد بالحارس ليمرر ارضية زاحفة تابعها مهاجم “الديوك” في المرمى الخالي (83).

وسجل بنزيمة هدفه الـ19 في مباراته الـ23 في الدوري، فيما مرر فينيسيوس سادس كرة حاسمة له منذ بداية الموسم.

وفاز فالنسيا على مضيفه ريال مايوركا 1-صفر، سجله البرازيلي غابريال باوليستا في الدقيقة الرابعة.

وصعد فريق “الخفافيش” للمركز التاسع موقتا برصيد 33 نقطة، فيما تجمد رصيد مايوركا عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.

وتعادل خيتافي مع ضيفه ألافيس المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية 2-2.

ويلعب لاحقا حامل اللقب أتلتيكو مدريد مع سلتا فيغو.