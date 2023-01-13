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مواجهة نارية.. برشلونة وريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسبانية

منذ 50 دقيقة
من مباراة برشلونة وبيتيس

من مباراة برشلونة وبيتيس

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أنقذ مارك-أندريه تير شتيجن ركلتي ترجيح من خوانمي ووليام كارفاليو ليمنح برشلونة الفوز 4-2 على ريال بيتيس بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في السعودية (الخميس 12-1-2023).

وصعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد في النهائي يوم الأحد بعد فوز بطل الدوري على بلنسية بركلات الترجيح أمس الأربعاء.

وتألق الحارس الألماني البالغ عمره 30 عاما وأنقذ مرماه من عدة فرص قبل أن يبعد ركلتي الترجيح من خوانمي وكارفاليو.

وأبلغ تير شتيجن شبكة موفيستار بلس “كانت مباراة جميلة، مباراة ممتعة للجماهير… أنا فخور بنفسي، أعتقد أنه منذ الموسم الماضي أمر بالفترة الأفضل في مسيرتي وفي حياتي”.

وأضاف “كانت مباراة صعبة بعد الاستراحة لأن بيتيس استحوذ على الكرة وجعل الأمور صعبة علينا. بيتيس تفوق في خط الوسط وسيطر على المباراة وكان علينا الكفاح للتأهل”.

وبدأ برشلونة المباراة بشكل جيد لكن بمجرد إلغاء هدف بيدري في الدقيقة 23 بداعي التسلل في بداية الهجمة تراجع الفريق أمام بيتيس.

وبعد إنقاذ تير شتيجن فرصتين من لويز هنريكي ورودري، انطلق عثمان ديمبلي في الهجوم ومرر الكرة إلى روبرت ليفاندوفسكي الذي هز شباك كلاوديو برافو من مدى قريب.

لكن بيتيس أدرك التعادل المستحق بواسطة نبيل فقير في الدقيقة 77.

وألغى حكم الفيديو المساعد هدفا آخر لبرشلونة سجله ليفاندوفسكي بداعي التسلل لتمتد المباراة إلى الوقت الإضافي.

وأعاد أنسو فاتي التقدم لبرشلونة بعد هجمة رائعة، قبل أن يدرك البديل لورن مورون التعادل بكعب القدم.

وسجل برشلونة كل ركلاته بينما أهدر خوانمي وكارفاليو ركلتين.

    المصدر :
  • رويترز

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