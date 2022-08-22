الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
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مواطن مصري يحرق مدرسة انتقامًا لرسوب خطيبته

منذ 29 ثانية
فريق إطفاء في مصر

فريق إطفاء في مصر

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أقدم مواطن مصري على إحراق غرفة كنترول مدرسة كفر سالم النحال التجارية في مركز السنطة في محافظة الغربية، انتقامًا لرسوب خطيبته في المدرسة،

وكشفت التحريات أن المتهم قام بخطبة طالبة بمدرسة كفر سالم النحال للتعليم التجاري، ورسبت الطالبة بالمدرسة.

فقام بعدها بحرق المدرسة منتقمًا لرسوب خطيبته، وهرب إلى بلدته في محافظة المنوفية عقب الحادث.

إثر ذلك، أجري محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم، حيث قرّرت نيابة مركز السنطة التابعة لمحافظة الغربية، حبس المتهم “م داوود” 4 أيام على ذمة التحقيقات على إثر حرق غرفة كنترول مدرسة كفر سالم النحال التجارية بمركز السنطة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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