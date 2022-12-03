مواعيد مباريات السبت في كأس العالم 2022

تنطلق، السبت ، مباريات دوري ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2022 قطر، والتي يترقب لها الكثير من متابعي المونديال حول العالم.

“الوطنية” تستعرض لكم جدول مباريات اليوم بكأس العالم والقنوات الناقلة، ضمن تغطيتها الإخبارية الرياضية اليومية، وهي كالتالي:-

1. مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، في تمام الساعة الـ 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، والـ6:00 بتوقيت السعودية والأردن وقطر، والـ 5:00 بتوقيت لبنان وفلسطين ومصر والسودان، على أن يتم بثها عبر قناة الكأس اكسترا 2 بتعليق منتصر الأزهري.

2. مباراة أستراليا والأرجنتين، في تمام الساعة الـ 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، والـ10:00 بتوقيت السعودية والأردن وقطر، والـ 9:00 بتوقيت لبنان فلسطين ومصر والسودان، على أن يتم بثها عبر قناة الكأس اكسترا 1 بتعليق خالد الحدي.

ترتيب هدافي كأس العالم 2022

ومع انتهاء دور المجموعات من بطولة كأس العالم المقامة في قطر، تصدر 5 لاعبين ترتيب هدافي نهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد نهاية دور المجموعات برصيد 3 أهداف لكل منهم، فيما سجل 18 لاعبا هدفين لكل منهم من بينهم السعودي سالم الدوسري الذي غادر المنافسة.

ويحتل الإنجليزي ماركوس راشفورد والهولندي كودي جاكبو والفرنسي كيليان مبابي والإكوادوري إنيير فالنسيا والإسباني ألفارو موراتا المركز الأول برصيد 3 أهداف، 4 منهم يواصلون في البطولة بينما غادر قائد منتخب الإكوادور فالنسيا.