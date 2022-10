بالفيديو: موجة تعاطف مع شيرين... "إحنا شمعة منورة ومافيش مخدرات!"

بعد الأزمة الطاحنة التي ضربت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، أبدى العديد من الفنانين سواء في مصر أو العالم العربي تعاطفهم معها، مؤكدين أنها قوية وستتغلب على محنتها.

كما هب محبو “صاحبة “أه يا ليل” للدفاع عنها، معربين عن أملهم بأن تعود إليهم أقوى مما سبق.

فيما أعاد العديد من عاشقي شيرين، نشر مقطع من مقابلة سابقة أجريت معها، تؤكد فيه أنها “لا تتعاطى المخدرات أبداً”، لافتة إلى أنه هناك العديد من أنواع الإدمان، من الإدمان على الأدوية أو الأكل، وحتى العادات السيئة.

كما قالت خلال مقابلة لها مع الممثلة المصرية المخضرمة، والمقدمة إسعاد يونس، ضمن برنامج “صاحبة السعادة”، الشهر الماضي، “احنا فل ومافيش مخدرات ولا حاجة، إحنا شمعة منورة”!

إلى ذلك، أكدت أن من حق الناس أن يفهموا، لكنها اعتبرت أن “المتطفلين والمزعجين” لن يقتنعوا بأي شيء مما ستقوله.

أتت مشاركة هذا الفيديو، في سبيل الدفاع عن شيرين.

