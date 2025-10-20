الثلاثاء 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
موريتانيا تطلق الدورة الأولى لمعرض نواكشوط الدولي للكتاب

منذ 41 دقيقة
معرض نواكشوط الدولي للكتاب

معرض نواكشوط الدولي للكتاب

أطلقت موريتانيا الدورة الأولى لمعرض نواكشوط الدولي للكتاب، اليوم الاثنين، تحت شعار “رفوف الصحراء” وبمشاركة أكثر من 80 دار نشر.

وتتصدر مصر المشاركات الخارجية في المعرض بنحو 26 دار نشر يليها الأردن بنحو 14 دار نشر كما تشارك دور نشر من الإمارات وقطر والكويت والسعودية والجزائر وتونس ولبنان وتركيا وإندونيسيا.

يمتد المعرض الذي تنظمه وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان حتى 26 أكتوبر تشرين الأول في المركز الدولي للمؤتمرات.

وقال وزير الثقافة الحسين ولد مدو إن شعار المعرض يستحضر “صورة موريتانيا التي جعلت من صحرائها مكتبة مفتوحة، ومن رمالها حبرا للمعرفة، ومن كُتابها جسرا بين الماضي والحاضر، بين المشرق والمغرب، وبين الضفتين العربية والأفريقية”.

وأكد أن المعرض “سيشكل موعدا ثقافيا ثابتا ودائما يؤسس لمرحلة جديدة من الحراك المعرفي في البلاد، ويجعل من نواكشوط عاصمة للكتاب والثقافة والإبداع في الفضاءين العربي والأفريقي”.

وأشار إلى أن المعرض سيدرج ضمن “الروزنامة السنوية، والخطة السنوية، لاتحاد الناشرين العرب كموعد ثابت”.

يشمل برنامج المعرض ندوات فكرية وأمسيات شعرية وفنية إضافة إلى معارض للفن التشكيلي والخط العربي، كما يخصص المعرض جناحا للأطفال وركنا لتوقيع أحدث الإصدارات.

    المصدر :
  • رويترز

