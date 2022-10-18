مورينيو مهنّئًا بنزيما: كنت أعامله بقسوة

أشاد البرتغالي “جوزيه مورينيو”، المدير الفني السابق لريال مدريد والحالي لروما، باللاعب الفرنسي “كريم بنزيما”، مهاجم الفريق الملكي، بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخه.

وحصد بنزيما جائزة الكرة الذهبية، بعدما قاد ريال مدريد لتحقيق لقبي الليغا ودوري الأبطال، بالإضافة للقب هدّاف كلتا المسابقتين.

وفي تصريحاته لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، قال مورينيو: “كريم بنزيما لاعب مفيد للمجموعة والفريق، لم يكن مهووسًا بالكرة الذهبية، ولا يُعتبر مهووسًا بالتسجيل أكثر من غيره، لكنه يعمل لمساعدة فريقه على الفوز”.

وأضاف: “لقد كنت أعامله بقسوة، كنت أركّز معه بشدة إذا زاد كيلوغرامًا واحدا، أو تأخر أقل من دقيقة عن التدريب، كان هدفي تصحيح التفاصيل الصغيرة له في أسلوبه، أردته أن يتحسن قدر الإمكان”، مشيرًا الى أنّ “بنزيما لاعب متعدد الخصائص، إن كان هناك 3 من بنزيما في فريق كبير فسيلعبون جميعًا بشكل أساسي، أحدهم سيكون الهداف والآخر قائد الفريق والثالث سيلعب على اليسار”.

وتابع: “أنا سعيد جدًا من أجله، هو لاعب كرة قدم استثنائي، سواء على المستوى البدني أو الفني أو العقلي”.