مورينيو يسخر من فوز كلوب بلقب “أفضل مدرب بالعالم”

يواصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام تصريحاته المثيرة للجدل ، وهذه المرة عندما سخر من منح جائزة أفضل مدرب في العالم إلى مدرب ليفربول، يورغن كلوب، والذي احتفظ بهذه الجائزة للموسم الثاني على التوالي.

ونقل موقع “غول” الرياضي عن مورينيو الذي يعرف بتصريحاته النارية أن مدرب بايرن ميونخ الألماني، هانز فليك، كان هو الذي يستحق تلك الجائزة بعد أن حقق خماسية تاريخية مع “العملاق البارفاري”.

وكان فليك قد فاز مع بايرن ميونخ، بلقب الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبية، ومن المتوقع أن يفوز بلقب كأس العالم للأندية ليعادل الإنجاز التاريخي لنادي برشلونة الإسباني.

وقال مورينيو ساخرا: “أعتقد أن الفرصة الوحيدة أمام فليك لكي يفوز بتلك الجائزة أن يتم اختراع منافسات رياضية جديدة ويفوز فيها”، في إشارة إلى استغرابه من عدم منح جائزة “الفيفا” لمدرب فاز بخمس ألقاب، بينما لم يفز يورغن كلوب سوى بلقب الدوري الإنكليزي.

وقال مورينيو وهو يضحك “أعتقد أن الفرصة الوحيدة لفليك للفوز هي أن يجد بايرن مسابقتين أو ثلاثة للفوز بها.”

وأردف: “لذلك ربما إذا فاز بسبعة ألقاب في موسم واحد، فقد يحقق الجائزة.. لقد فاز بخمسة ألقاب بينها أكبر لقب على الإطلاق (دوري أبطال أوروبا)”.

ولكن ربما ما يحسب ليورغن كلوب أن استطاع أن يجلب لقب “البريميرليغ” لخزائن ليفربول بعد أ ن غاب عن خزائنه لمدة ثلاثين عاما.

واعترف كلوب أنه تفاجأ باختياره كأفضل مدرب، قائلا: “أنا ممتن لذلك، ومثل الكثيرين نظرت إلى الأمر بعيون واسعة بعض الشيء، لا أعلم كيف حدث ذلك”.