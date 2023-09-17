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موسم الرياض.. إنشاء أول قلعة ديزني في الشرق الأوسط

منذ 19 ثانية
قلعة ديزني

قلعة ديزني

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أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، موعد انطلاق موسم الرياض في الثامن والعشرين من أكتوبر 2023 والذي سيفتتح بنزال الفرنسي فرانسيس نغانو والبريطاني تايسون فيوري.

وسيضم موسم الرياض متحف وتجربة CR7 الذي صمم بطريقة عصرية حول شخصية وقصة حياة كرستيانو رونالدو والذي سيضم جميع جوائزه وألقابه الشخصية بالإضافة إلى تجارب تفاعلية

وأيضا سيشمل الموسم تجربة 433 العالمية التي ستستضيف أساطير كرة القدم العالمية وخلق تجارب كرة قدم مثيرة.

كما أعلن عددا من الفعاليات الكبرى الحديثة ذات الطابع العالمي بشكل أوسع من خلال مواقع عدة منها عالم “باربي” لإحياء العلامة التجارية.

ولأول مرة في الشرق الأوسط ستستضيف مدينة الرياض قلعة ديزني للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها إضافة إلى الفعاليات التفاعلية ضمن محتوى رقمي ومعارض والكثير.

 

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