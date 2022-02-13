موسم الرياض يستقطب ملايين الزوّار من داخل المملكة وخارجها

أعلن تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، أن عدد زوار موسم الرياض 2021 بلغ تجاوز 11 مليون زائر من بينهم مليون زائر من خارج المملكة.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، احصائية تتعلق بعدد زوار موسم الرياض، وفيها بلغ عدد حضور الموسم نحو 11.000.875 زائر.

بدعم وتخطيط من سمو سيدي ولي العهد حفظه الله … تجاوز عدد زوار #موسم_الرياض حاجز 11 مليون زائر🙏❤️🇸🇦 pic.twitter.com/v7wnrz8ZBZ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 13, 2022

وأضاف أنه من بينهم مليون زائر دولي من 125 دولة، و1.6 مليون من داخل المملكة، و 8.3 مليون من داخل الرياض وحدها.

وبحسب الإحصائية التي نشرها آل الشيخ بلغ حجم التوظيف خلال موسم الرياض 150.000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، لافتا إلى وجود 1.255 شركة مشاركة في الموسم.

وانطلق موسم الرياض 2021 في 20 أكتوبر الماضي تحت شعار”#تخيل_أكثر”.

وبحسب صحيفة الرياض السعودية تقام فعاليات موسم الرياض على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض، وتشمل فعاليات الموسم أكثر من 7500 يوم فعالية، ونحو 10 معارض عالمية، وأكثر من 350 عرضًا مسرحيًّا، إضافةً إلى معرض ومزاد سيارات عالمية، وأكثر من 70 مقهى، و200 مطعم، وبطولة ألعاب إلكترونية، وأكثر من 100 تجربة تفاعلية.