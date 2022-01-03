موعد انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم على موعد انضمام محمد صلاح نجم ليفربول، لمعسكر الفراعنة استعدادا لكأس أمم أفريقيا.

وتلعب مصر في كأس الأمم الأفريقية التي ستقام بين 9 يناير/ كانون الثاني و6 فبراير/ شباط، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وبدأ منتخب مصر معسكره قبل 3 أيام، لكن الثنائي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا سيكونان آخر المنضمين للمعسكر، يوم الأربعاء، فيما سيصل محمد النني لاعب أرسنال، غدا الثلاثاء.

ووصل محمد صلاح وتريزيجيه، إلى القاهرة، اليوم الإثنين، لكن مصادر أكدت أن الجهاز الفني للمنتخب وافق للثنائي علي قضاء 24 ساعة مع أسرهما، قبل الانضمام للمعسكر صباح الأربعاء.

وقال الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري، أن الثنائي أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي، ومصطفي محمد مهاجم جالطة سراي التركي، انضما لمعسكر المنتخب، اليوم الإثنين.

وكان منتخب مصر أعلن عن قائمة مكونة من 28 لاعبا سيخوض بها البطولة، لكن من المرجح استبعاد 3 لاعبين والسفر بـ25 لاعبا فقط بناء على رغبة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة.

وستتوجه بعثة منتخب مصر إلى الكاميرون، يوم الجمعة المقبل، قبل 5 أيام على موعد أول مباراة للفريق أمام نيجيريا.