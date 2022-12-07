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موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 7 - ديسمبر - 2022 7:14 مساءً
كأس العالم

كأس العالم

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يستعد منتخب المغرب لخوض مباراة حاسمة في مشواره ببطولة كأس العالم 2022 قطر، بموجهة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب البرتغال بربع نهائي المونديال.

المباراة تنطلق السبت الموافق 10 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت الإمارات، والـ 6:00 بتوقيت السعودية وقطر والأردن، والـ 5:00 بتوقيت لبنان ومصر والسودان وفلسطين، على أن يتم بثها عبر قناة الكأس وبي أن سبورت المشفرة.

وتأهل المنتخب المغربى للدور ربع النهائي في مونديال 2022 للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى بدون أهداف، وتغلب منتخب المغرب على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح.

فيما اكتسح منتخب البرتغال نظيره سويسرا بنتيجة 6-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب استاد “لوسيل”، ضمن منافسات دور الستة عشر فى بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حاليا وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

سجل أهداف المباراة كل من جونزالو راموس (هاتريك)، بيبي، وجيريرو، ورافائيل لياو في الدقائق 17، 33، 51، 55، 67، و92 على التوالي لصالح منتخب البرتغال، بينما أحرز هدف سويسرا الوحيد اللاعب مانويل أكانجي في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

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